Россиянам назвали способ увеличить пенсию на 45%

В России некоторые сознательно откладывают выход на пенсию, чтобы увеличить ее размер в дальнейшем, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, если уйти на заслуженный отдых на 10 лет позже, можно увеличить размер выплаты на 45%.

Некоторые пенсионеры сознательно откладывают выход на пенсию, чтобы получить премиальные коэффициенты. Как результат: можно увеличить пенсию на 45%, если отложить выход на пенсию на 10 лет, — объяснил Чаплин.

Сейчас средний размер пенсии работающего пенсионера составляет от 10 до 20 тысяч рублей, отметил депутат. Начисляемая сумма зависит от стажа, возраста, коэффициентов, региона и других факторов, напомнил народный избранник.

Как только пенсионер заканчивает работать, его пенсия автоматически увеличивается с учетом всех предыдущих повышений, которые были произведены во время работы. И если он снова устраивается на работу, его пенсия будет выплачиваться с учетом повышения, — подчеркнул законодатель.

При этом работающим пенсионерам выплачивают пенсию без учета индексации, обратил внимание депутат. Но в случае увольнения начиная со следующего месяца пенсия начисляется уже с учетом всех индексаций, напомнил Чаплин.

Ранее россиянам напомнили, что с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии. Размер этих выплат увеличится на 7,5%.