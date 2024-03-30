Ипотека с господдержкой в 2024 году: программы, условия, требования

В России существует возможность купить жилье в кредит на льготных условиях. По сути, заемщик получает деньги на приобретение квартиры или дома по сниженной ставке, а разницу между стандартной и льготной ставками покрывает государство. Однако воспользоваться господдержкой могут не все граждане: для участия в программах нужно соответствовать определенным требованиям. Объясняем, какие программы государственной поддержки работают и кто может на них рассчитывать.

В 2023 году в России был установлен новый исторический максимум по выдаче ипотеки — россияне оформили жилищных кредитов почти на 8 трлн рублей. Предыдущий максимум был зафиксирован в 2021 году. Тогда было выдано кредитов на 5,7 трлн рублей. Прошлогодний рост во многом обеспечили льготные программы, ставки по которым оказались в несколько раз ниже рыночных — на них пришлось больше половины всех выданных ипотечных кредитов. В 2024 году в России продолжают действовать льготные ипотечные программы.

Насчитывается семь федеральных льготных программ:

льготная ипотека на новостройки; «Семейная ипотека»; «Дальневосточная и Арктическая ипотека»; «Сельская ипотека»; ипотека для IT-специалистов; «Военная ипотека»; ипотека для новых регионов.

При этом льготная на новостройки и семейная должны завершить свою работу до 1 июля 2024 года. Однако вопрос продления ипотеки для семей уже практически решен: действующая программа будет продлена до 2030 года по поручению президента РФ Владимира Путина. Тогда как льготная ипотека на новостройки, скорее всего, продолжит работу лишь в отдельных регионах страны.

Что такое льготная ипотека

Ипотека с господдержкой — это вид кредитования, при котором банк выдает заемщику деньги на квартиру под процент ниже рыночного, а разницу между ставками компенсирует государство. Государственные льготные программы главным образом направлены на:

поддержку отдельных категорий граждан;

стимулирование притока населения в регионы;

поддержку строительной отрасли.

Воспользоваться ипотекой с господдержкой могут граждане РФ, у которых есть постоянная регистрация, официальная работа и стабильный доход. Остальные условия зависят от выбранной программы и банков, у которых могут быть свои требования к первоначальному взносу, месту жительства заемщика, составу семьи и т. д. Для покупки по программе льготной ипотеки доступны новостройки, а также ипотека на строительство дома или приобретение земельного участка для его строительства. Взять жилье по такой программе можно один раз.

Кто может взять льготную ипотеку с господдержкой

Льготная ипотека положена далеко не всем. В зависимости от вида программы ипотечный кредит с применением льгот имеют право получить:

семьи с детьми;

IT-специалисты;

граждане, планирующие покупку недвижимости в ДФО и Арктической зоне;

заемщики, приобретающие квартиру в новостройке.

Дополнительно государство предусматривает льготные условия по ипотеке для военных и граждан, планирующих купить жилье в селе или небольшом поселке.

Для каждой из этих категорий предоставляются конкретные преференции и предъявляются отдельные требования. Однако, помимо соответствия правилам программы господдержки, заемщику необходимо подходить и под общие критерии банка.

Так, при рассмотрении заявки будут учитываться:

Льготная ипотека на новостройки

Программу льготной ипотеки на новостройки еще называют универсальной. По ней любой гражданин России может получить деньги на покупку жилья под ставку не больше 8% годовых на весь срок кредита. Для получения господдержки кредитный договор должен быть заключен до 1 июля 2024 года. По этой программе можно купить только жилье в новостройке — на вторичку она не распространяется.

В 2024 году в программе произошли существенные изменения. Первый взнос был поднят с 20 до 30%, а предельная сумма кредита снижена до 6 млн рублей для всех регионов. В прошлом году в Москве и Санкт-Петербурге можно было получить ипотеку на 12 млн рублей.

Еще одно изменение коснулось кредитных организаций: на 0,5 процентного пункта была снижена предельная величина субсидий, получаемых банками при выдаче займов по госпрограммам. После этого в начале 2024 года ряд кредитных организаций ограничил выдачу льготной ипотеки и оставил возможность купить жилье по этой программе только у застройщиков, которые договорятся с банками о компенсациях.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что власти рассматривают возможность продления льготной ипотеки на новостройки, но только в регионах со слабым спросом на новое жилье.

«Льготную ипотеку, скорее всего, будем предлагать продлевать в отдельных регионах, где слабый спрос. Массово на всю страну, наверное, мы уже льготную ипотеку поддерживать не будем, она свою функцию выполнила», — заявил Хуснуллин.

«Семейная ипотека»

Срок действия «Семейной ипотеки», также как льготной ипотеки на новостройки, — до 1 июля 2024 года. Однако президент РФ Владимир Путин уже пообещал, что она будет действовать как минимум до 2030 года. По условиям программы господдержка подходит семьям, в которых с начала 2018 года и до конца 2022 года родились первый ребенок и последующие дети. С 2024 года был расширен круг заемщиков «Семейной ипотеки». Теперь этим видом льготной ипотеки могут воспользоваться также семьи, у которых двое и более детей до 18 лет. Также среди требований к кредитополучателям стоит отметить обязательное наличие российского гражданства.

«Семейная ипотека» выдается на приобретение квартиры, готового дома или его части с земельным участком на первичном рынке (на вторичном недвижимость можно купить только в Дальневосточном федеральном округе). Этот вид ипотеки предусматривает максимальную сумму кредита: 12 млн рублей для жителей Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и 6 млн для других регионов.

Кроме того, в России продолжается реализация программ поддержки семей с детьми, позволяющей полностью или частично погасить ипотеку. В частности, материнский капитал может стать первоначальным взносом по ипотеке, также с его помощью можно полностью погасить кредит либо уменьшить задолженность по ипотеке. При этом для этого нет необходимости дожидаться, пока ребенку исполнится три года.

Еще одна программа распространяется на семьи, где третий ребенок родился после 1 января 2019 года. Назначенные при этом выплаты в размере 450 тыс. рублей можно использовать для покрытия кредита на покупку жилья или его строительство, а также на приобретение земельного участка для индивидуального строительства. На 2024 год, по предварительным расчетам, на эти цели потребуется дополнительно около 50 млрд рублей.

Ипотека для IT-специалистов

Эта программа господдержки относительно новая, она была разработана в 2022 году. Ее цель — помощь гражданам, занятым в сфере информационных технологий. Ипотеку с господдержкой выдают сотрудникам компаний, которые входят в общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД). Они могут взять ипотеку по ставке до 5%. При соблюдении всех условий ставка будет даже ниже той, что предлагается семьям с детьми. Кредит по программе можно взять один раз.

Возраст заемщиков, желающих принять участие в программе, должен составлять от 18 до 50 лет. Дополнительное требование предъявляется к уровню дохода специалиста.

Средняя зарплата в течение трех месяцев (до вычета НДФЛ):

от 150 тыс. рублей — для сотрудников компаний в Москве;

от 120 тыс. рублей — для сотрудников компаний в других городах-миллионерах;

от 70 тыс. рублей — для сотрудников компаний в остальных населенных пунктах.

К заемщикам в возрасте до 36 лет требование по минимальной зарплате не применяется.

Программа не подходит для рефинансирования ранее взятого кредита. Этот вид государственной поддержки действует до конца 2024 года, но обсуждается вопрос ее пролонгации.

«Дальневосточная и Арктическая ипотека»

Программа позволяет взять ипотечный кредит на приобретение жилья в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) или в Арктической зоне. Льготная субсидированная ипотека выдается на покупку квартиры в новостройке, таунхауса, частного дома в сельской местности. Объект может быть приобретен как на первичном, так и на вторичном рынке.

Под программу льготной ипотеки подпадают:

супруги не старше 35 лет;

одинокие родители не старше 35 лет, с детьми, не достигшими возраста 19 лет;

участники программы «Дальневосточный гектар»;

участники региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов;

сотрудники медицинских и образовательных учреждений, которые проработали по соответствующим специальностям на Дальнем Востоке не менее пяти лет;

граждане России — вынужденные переселенцы с территорий Украины, ЛНР и ДНР, которые сейчас проживают в одном из регионов ДФО;

работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, расположенных в ДФО или на сухопутных территориях Арктической зоны РФ.

Оформить ипотеку по этой программе можно по ставке 2%, но она бывает и ниже (в зависимости от условий и скидок самих банков). Максимальная сумма займа — 9 млн рублей. При этом важным требованием программы является необходимость прописки по адресу купленного объекта в течение девяти месяцев после получения ипотечного кредита.

«Дальневосточная ипотека» также действовала до конца 2024 года, однако ее продлили до 2030 года.

«Сельская ипотека»

Максимальная ставка по программе «Сельская ипотека» составляет 3%. При этом отдельные виды господдержки в рамках «Сельской ипотеки» действуют для жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Для них годовая ставка по «Сельской ипотеке» составляет всего 2%. Первый взнос по программе «Сельская ипотека» должен составлять не менее 20%. Вернуть кредит нужно максимум через 25 лет.

Уже из названия понятно, что «Сельскую ипотеку» дают на покупку жилья в сельской местности. Можно купить строящийся или готовый дом либо купить участок и построить на нем жилье с помощью аккредитованного при банке подрядчика. Жилье должно быть пригодным для проживания и с коммуникациями — электричеством, водоснабжением, канализацией, отоплением.

Есть ограничения по сумме кредита. Для Дальнего Востока, Ямало-Ненецкого автономного округа и Ленинградской области лимит — 5 млн рублей, для остальных субъектов РФ — 3 млн рублей. При этом в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области программа не действует. Однако, возможно, ее распространят и на Подмосковье.

Ипотека для новых регионов

В прошлом году для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей заработала льготная ипотека под 2% годовых. Использовать эту программу можно для покупки и строительства жилья именно в новых регионах страны. Максимальный размер кредита по льготной ставке составляет 6 млн рублей. Оговорен и первоначальный взнос: его размер — не менее 10%.

«Военная ипотека»

«Военная ипотека» позволяет получить средства на приобретение жилья, переложив на государство часть расходов при покупке. Ипотечный кредит предоставляется участникам программы НИС (накопительно-ипотечная система жилищного обеспечения военнослужащих) на протяжении трех лет. Государство за это время аккумулирует средства на счету военного, и потом их можно использовать как первоначальный взнос или потратить на обслуживание кредита. При этом участникам боевых действий можно оформлять «Военную ипотеку» сразу, как только их включат в реестр участников НИС.

Как получить ипотеку с господдержкой

Чтобы получить льготную ипотеку, заемщику необходимо отвечать требованиям выбранной программы и банка по возрасту, уровню дохода, месту работы, качеству кредитной истории, составу семьи.

Для оформления ипотеки с господдержкой кредитополучателю потребуется предоставить в банк пакет документов, содержащий:

Заявление о включении в льготную программу. Копии паспортов заемщиков. Свидетельства о браке и рождении детей (при наличии). Справку о доходах по форме банка или 2-НДФЛ. СНИЛС. Документы на приобретаемую недвижимость. Страховку объекта. Выписку из ЕГРН, договор строительного подряда или кредитное соглашение (при наличии ранее оформленной ипотеки).

Порядок оформления ипотечного кредита с господдержкой не отличается от стандартной процедуры. Заемщику необходимо подать онлайн-заявку на официальном сайте банка или непосредственно при посещении ближайшего отделения. После получения предварительного одобрения предстоит собрать необходимую документацию. Если с документами все в порядке, можно приступать к подбору оптимальных параметров кредитования: срока и величины ежемесячных платежей. Заключительным этапом является подписание кредитного договора.