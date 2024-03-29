ЦБ ужесточил правила пользования спецсчетами для иностранцев

Банк России ужесточил правила пользования счетами типа «С», введенными для иностранцев в марте 2022 года в ответ на блокировку российских валютных резервов и арест активов граждан РФ. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

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Решением его Совета директоров исключается возможность перевода денег между такими счетами, принадлежащими разным людям. Также запрещаются списания или зачисления ценных бумаг, если в результате такой операции меняется их владелец. Невозможным становится и приобретение корпоративных ценных бумаг российских эмитентов за счет средств со счетов типа «С», если разрешение на него не было выдано до 29 марта 2024 года включительно.

«Изменения направлены на то, чтобы минимизировать риски необоснованного использования недобросовестными иностранными кредиторами отдельных оснований для списания денежных средств и ценных бумаг с таких счетов», — отметили в ЦБ.

Одной из главных целей введения счетов типа «С» для иностранных юридических и физических лиц стало предотвращение вывода денежных средств и активов из России резидентами недружественных стран. Список допустимых операций по таким счетам ограничен определенным перечнем.

Ранее стало известно, что Центробанк предостерег компании-резиденты от попыток обхода контрсанкционных мер. Согласно подписанному главой Банка России Эльвирой Набиуллиной разъяснению по особому порядку расчетов с недружественными иностранцами, списывать долги и обязательства по кредитам, займам и финансовым инструментам перед такими лицами без зачисления причитающегося исполнения на счета типа «С» бизнесу разрешено только с одобрения властей.