Налоговый вычет за квартиру

Каждому гражданину России, купившему квартиру или дом, государство может вернуть часть израсходованных средств. Выплата называется имущественным налоговым вычетом.

В инструкции рассказываем, что это такое и как получить налоговый вычет, если жилье куплено на собственные деньги, был заключен кредитный договор или договор займа.

Что такое налоговый вычет

Налоговый вычет за покупку имущества — неважно, квартира это в многоквартирном доме, готовый частный дом или стройка, а может, земельный участок — выплачивается из бюджета. Таким образом государство возвращает гражданину часть уплаченного им налога на доходы физлиц (НДФЛ, ставка которого составляет 13%), поддерживая рынок недвижимости и улучшая обеспеченность населения жильем.

Имущественный вычет положен каждому официально трудоустроенному гражданину, который является налоговым резидентом в России. То есть если он платит НДФЛ, то может рассчитывать на такую компенсацию. В одном из интервью ведущий налоговый консультант консалтинговой компании «Селен гранд» Елена Степнова рассказывала, что человек, несколько лет живущий за рубежом, даже если его доход формируется в России, не может рассчитывать на вычет. Сначала нужно вернуть статус налогового резидента в России.

Есть и другие ограничения. Если гражданин не трудоустроен официально или является индивидуальным предпринимателем и платит налоги по упрощенной системе, или самозанятый, то права на имущественный вычет у него не возникает. Нельзя будет получить вычет и в том случае, если расходы на покупку понес один человек, а собственником стал другой — компенсация не положена ни покупателю, ни собственнику.

Те, у кого право есть, могут получить налоговый вычет за покупку (или строительство) недвижимости только один раз. Но, например, с 2014 года супруги оба имеют право на вычет, независимо от того, на кого оформлена квартира. Тогда сумма компенсации удвоится и поможет быстрее рассчитаться по кредиту, покрыть расходы на ремонт или другие крупные траты — использование суммы имущественного вычета не ограничивается: получатель может поехать в отпуск, оформить лечение, заплатить за образование. То есть можно распорядиться деньгами на свое усмотрение.

Вычет можно оформить не только за покупку жилья. Расходы на лечение и образование тоже можно частично компенсировать за счет налогового вычета. Такие вычеты можно получать неограниченное количество раз.

Налоговый вычет и ипотека

Имущественный налоговый вычет — это компенсация части уплаченного НДФЛ за покупку жилья. Сейчас больше 70% сделок с недвижимостью проходит с привлечением ипотеки. Покупатели, взявшие кредит на жилье, могут получить еще один вычет — от суммы процентов за пользование заемными средствами. Другими словами, государство вернет часть расходов на уплату процентов по ипотеке. В первые годы обслуживания ипотечного кредита на проценты по нему может приходиться более 70% ежемесячного платежа.

Порядок начисления налогового вычета

Федеральная налоговая служба разъясняет: максимальная сумма, с которой рассчитывается имущественный вычет, составляет 2 млн рублей. А компенсация с уплаты процентов за пользование ипотечным кредитом — с 3 млн рублей. То есть, например, в Москве при покупке квартиры за 12 млн рублей можно вернуть 13% от 2 млн рублей (так как это предельное значение, от которого высчитывают возмещение), и это 260 тыс. рублей. Для других регионов максимальная сумма вычета будет такой же. Но если квартира или дом стоит 1,5 млн рублей, то 13% будут возвращаться от этого значения, а не максимального в 2 млн рублей. Есть нюанс: размер вычета зависит от того, когда была сделка с недвижимостью — до 1 января 2014 года или после. Подробности можно узнать на сайте ФНС и дальше по тексту.

Соответственно, вычет за проценты по ипотеке максимально может составить 390 тыс. рублей. Если процентов по кредиту было выплачено меньше, базой для расчета будет меньшая сумма.

То есть государство может вернуть максимум 650 тыс. рублей, если жилье куплено в ипотеку. Для семьи — супругов — сумма удваивается, так как получить вычет может каждый из них. Налоговые консультанты обращают внимание на то, что эти деньги не дополнительные: гражданин возвращает часть подоходного налога, который уже уплатил в государственную казну. Поэтому существует определенный порядок выплат.

Вот простой пример. С зарплаты в 150 тыс. рублей сумма уплаченного за год подоходного налога составляет около 230 тыс. рублей. Значит, вернуть за один календарный год можно не больше этой суммы. Остальное можно «довыбрать», обращаясь за вычетом в последующие годы. Другой вариант получить вычет — не платить НДФЛ все время, пока положенная сумма не закончится. Это оформляется через работодателя — он будет перечислять зарплату по ставке, не вычитая из нее 13%.

Что изменилось в 2014 году

Минфин в одном из писем разъяснял, что срок обращения за налоговым вычетом не ограничен. То есть подать заявление можно и через десять лет после покупки недвижимости. Но, например, в отношении вычета за покупку недвижимости, купленной до 1 января 2014 года, для супругов действовал не такой порядок, как сейчас: за такое жилье вычет распределяется на обоих супругов, а не максимальная сумма на каждого, разъяснял информационно-правовой портал «Гарант».

Кроме того, если у супругов квартира в общей долевой собственности, а не совместной, подтверждать расходы на ее приобретение нужно будет каждому. И именно эти расходы будут учтены для расчета суммы вычетов. В чем разница между совместной и долевой собственностью, мы рассказывали здесь.

Всю сумму имущественного налогового вычета можно использовать один раз. Но это не значит, что объект недвижимости будет один. Если приобретен объект недвижимости стоимостью 1,2 млн рублей, то можно будет заявить вычет и с покупки или строительства следующего, но сумма для расчета будет оставшаяся от максимальной, то есть 800 тыс. рублей. Это правило стало действовать с начала 2014 года: то есть, если часть вычета уже была возвращена, но не полностью, остаток сгорает.

Но правило, «растягивающее» вычет, действует только на покупку недвижимости. Вычета по ипотечным процентам оно не касается. Если процентов по одной ипотеке выплачено меньше чем 3 млн рублей, остаток не перейдет на следующий кредит (если такой будет оформлен).

Как оформить налоговый вычет

Налоговый вычет можно оформить:

Обратившись к налоговому консультанту: ему отправляют список документов (перечень предоставляет консультант), он заполняет налоговую декларацию, которую заявитель вместе с остальными документами загружает в личный кабинет налогоплательщика. Это платная услуга, контакты консультантов легко найти в сети.

Самостоятельно. Пакет документов (перечень будет далее в тексте) можно отнести в налоговую инспекцию или загрузить в электронном виде в личный кабинет (ЛК) налогоплательщика.

Через работодателя. Нужно будет написать заявление в свободной форме, подтвердить право на вычет (такой документ выдает налоговая), и работодатель не будет удерживать НДФЛ из зарплаты сотрудника, пока не закончится лимит вычета.

При подаче документов налоговая инспекция начинает камеральную проверку, на которую отводится до 30 дней. О ее результатах приходит сообщение в ЛК налогоплательщика. Затем деньги переводят на указанный в заявительных документах счет.

Что входит в пакет документов для оформления имущественного вычета и вычета по процентам:

Декларация 3-НДФЛ. Ее заполняет консультант. Если решили заполнить самостоятельно, то можно изучить образцы на информационно-правовом портале «Гарант».

Справка 2-НДФЛ (ее выдает работодатель).

Копии документов, подтверждающих право собственности на имущество и документы, подтверждающие расходы на покупку строительных материалов, если речь о строительстве дома, а не приобретении готового жилья. Подойдут чеки, выписки из банка, акты о закупке у физлиц, но надо будет указать их данные полностью, включая паспортные.

Документы, подтверждающие расходы по процентам за кредит (их оформляет банк, выдавший ипотеку).

Заявление о предоставлении налогового вычета.

Три года назад процесс подачи документов упростили: новые правила распространяются на объекты, приобретенные после 1 января 2020 года. Заявителям, ставшим собственниками после этой даты, достаточно подать заявление через кабинет налогоплательщика. А налоговая сама обратится в банк за дополнительными сведениями.

Главное о налоговом вычете

Имущественный налоговый вычет — это удобный инструмент управления доходами и расходами, которым не стоит пренебрегать. Налоговые консультанты не считают эти деньги «дополнительными». Но для заявителей, которые выплачивали НДФЛ ежемесячно, получить 13% этой суммы сразу за год, станет помощью в том, чтобы справиться с другими крупными расходами. Не только теми, которые обычно сопровождают покупку жилья. Каждый найдет, как потратить 650 тыс. рублей или 1,3 млн рублей на семью.