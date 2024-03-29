Назван самый выгодный для отпуска месяц в первой половине 2024 года

В первом полугодии текущего года целесообразно взять отпуск в апреле. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на экспертов.

По словам директора по персоналу агентства КРОС Дмитрия Дударева, данный период является выгодным за счет количества рабочих дней (всего 21 день). Так, можно будет минимизировать потери при выплате заработной платы, отметил он.

В те календарные месяцы, в которых число рабочих дней меньше, каждый из них становится дороже, отметили в компании Headhunter. Там пояснили, что величина среднего дневного заработка считается не по рабочим дням, а по календарным. По этой причине в большинстве случаев он меньше, чем цена рабочего дня, отметили в фирме.

В агентстве КРОС рассказали, какие еще периоды стоит рассмотреть для отпуска в этом году. Так, это июль, август и октябрь, сообщили там.

Ранее сообщалось, что майские праздники 2024 года продлятся в России в общей сложности восемь дней и начнутся еще в апреле. Предшествовать праздникам будет шестидневная рабочая неделя. Выходные, связанные с Праздником Весны и Труда, начнутся в воскресенье, 28 апреля, и продлятся по среду, 1 мая, включительно. Таким образом, в конце апреля-начале мая будет четыре выходных подряд - 28, 29, 30 апреля и 1 мая. В честь Дня Победы в 2024 году также будет четыре праздничных дня: 9, 10, 11 и 12 мая (с четверга по воскресенье).