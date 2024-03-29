Эксперт ожидает активизации мошенников из-за ухода Samsung Pay

Директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев спрогнозировал активизацию телефонных мошенников в связи с уходом из России Samsung Pay, передает РИА Новости.

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Как уточнил эксперт, россиян ожидают «агрессивные звонки от преступников».

Собеседник предупредил о том, что злоумышленники будут представляться работниками банка и убеждать, что вместе с уходом иностранных платежных систем пропадут и накопления пользователей, указал директор. Так, жертвам предложат осуществить перевод денег на новый «безопасный» счет, добавил он.

Кроме того, по словам Морева, аферисты, вероятно, начнут распространять фишинговые ссылки для оплаты. Он также предупредил о создании мошенниками поддельных приложений.

Ранее Samsung сообщила, что с 3 апреля владельцы ее телефонов не смогут пользоваться виртуальными картами «Мир». При этом сервис продолжит работать с клубными картами и картами постоянного клиента. Также приложение Mir Pay пропало из магазина Google Play для устройств на Android.