ВЦИОМ: более 50% россиян считают, что бумажные купюры исчезнут через 20 лет

54% россиян, преимущественно молодежь в возрасте от 18 до 24 лет, считают, что через 20 лет безналичные платежи полностью вытеснят бумажные деньги. Такого мнения в основном придерживаются жители крупных городов. Не верят в подобный исход — 37% граждан, говорится в исследовании ВЦИОМ. Мнения опрошенных радиостанцией Business FM экспертов также разделились:

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Генеральный директор юридической компании «Юрвиста» и гостиницы «Чемоданов», эксперт по правовым вопросам «Опоры России», совладелец сети кофеен Take & Wake Алексей Петропольский:

— По сети кофеен по замерам 2023 года мы получили 87% безналичных платежей, то есть из десяти человек, девять платит по безналу, то же самое происходит и в других сферах — юридические услуги, отельный бизнес, там также не менее 70% расчетов происходит по безналу. Это удобней, понятней, отчетность, опять же, приходит электронно, в банк клиента, либо мы отправляем чеки, если это необходимо.

— Есть какие-то сферы, где без налички не обойтись?

— В обычном обиходе нет. Когда человеку нечего скрывать, он работает в белую и компания работает в белую, то наличные просто ни к чему, они только усложняют процесс. Более того, крупные покупки постепенно будут законодательно обязывать делать по безналу, причем тут безнал сначала будет банковский, классический, а позже перейдет в крипто рубль, в валовый рубль. И я думаю, что этот тренд на законодательном уровне мы увидим в ближайшие шесть лет. В случае поездки за границу, возможно, вам нужны будут доллары. Вывести ты можешь максимум 10 тысяч долларов на человека, если не декларировать, но даже эти 10 тысяч долларов налом просто пойти в Сбербанк и купитьу можно раз в полгода, и мало кто этим пользуется, потому что курс не интересный, а все в основном покупают в обменниках, которые торгуют плюс минус рубль к официальному курсу.

Председатель совета директоров Альфа банка Олег Сысуев:

«Я недавно ехал в такси в недружественной стране, и у таксиста на стекле, чтобы видно было пассажирам, был маленький плакатик, где в середине было написано очень распространенная пословица, которая говорит о том что, лучше и надежней платежного средства, чем кэш, не было и не будет. Я понимаю, что это во многом старое представление, но когда я езжу в разные страны мира, я редко пользуюсь кэшем, если только какие-то чаевые, но вижу, что многие люди пользуются этим инструментом, что самое главное — многие сервисы с удовольствием его принимают. Пока я не могу предсказать смерть наличным деньгам и, наверное, это в большей степени относится к России».

Экономист Сергей Хестанов:

«Уже достаточно давно есть страна, где наличность практически не употребляется. Это страна Швеция. Причем степень отказа от наличности настолько существенна, что в рамках программы общеобразовательной школы детей специально знакомят с видом и функцией наличных денег, просто для того, чтобы ребенок имел об этом определенное представление. В России процесс отказа от наличных сдерживается главным образом недоступностью интернет-инфраструктуры . То есть в тех регионах, где интернет-инфраструктура очень хорошо развита, соответственно, проникновение безналичных платежей больше. Но территория России очень велика, и на достаточно больших площадях Сибири, на Дальнем Востоке уровень покрытия сотовой связи не слишком высокий, поэтому в российских условиях полный отказ от использования наличных денег выглядит фантастичным, но учитывая то, что соображения налогового администрирования подталкивают внедрение разных форм безналичной оплаты, весьма вероятно, что операции с наличными деньгами в обозримом будущем будут несколько ограничены, то есть будут введены либо максимальные пороги, либо максимальные обороты, а не исключено, что некоторые финансовые учреждения будут взимать даже заметную плату за инкассацию наличных».

При этом за 2023 год объем наличных денег в России вырос почти на 2 трлн и превысил 18 трлн рублей, пишет РБК со ссылкой на статистику ЦБ. Доля безналичных платежей в розничном обороте в свою очередь составила почти 83,5%, сообщила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. За прошлый год уровень вырос сразу на 5,3 процентного пункта.