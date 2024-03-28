Самозанятые и индивидуальные предприниматели могут, достигнув соответствующего возраста, получать не только социальные пенсии, рассказал член думского комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Об этом пишет «Российская газета».

Парламентарий заметил, что в России есть несколько видов пенсий. Вместе с тем, страховая пенсия доступна только участникам пенсионного страхования — для ее получения необходимо достичь пенсионного возраста, накопить стаж, заработать баллы.

По его словам, самозанятые граждане не платят обязательные страховые взносы, в связи с чем у них не копятся коэффициенты, годы работы не идут в стаж.

«Однако если самозанятый гражданин заключит договор добровольного страхования и будет уплачивать взносы в Соцфонд России, он сможет начать накапливать пенсионные коэффициенты и стаж», — отметил Говырин.

Депутат пояснил, что размер страховых взносов, которые уплачивает ИП, влияет на пенсионные баллы: чем больше баллов, тем выше пенсия.

Говырин уточнил, что минимальная сумма взносов, необходимая для учета за весь 2024 год в стаж, составляет 50 798 рублей. Выплата этой суммы позволяет получить 1,036 индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Максимальная сумма взносов, добавил, равна 406 391 рублю, что соответствует 8,292 ИПК.