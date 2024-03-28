В ЦБ напомнили о доступных сервисах для безналичной оплаты

В пресс-службе Банка России заявили о наличии в стране широкого и разнообразного рынка услуг по организации безналичной оплаты, передают «Известия».

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В ЦБ отметили, что эти сервисы способны удовлетворить запросы клиентов в разных ситуациях. Там сообщили, что в стране есть инструменты национального масштаба, приложения и платежные сервисы различных банков.

В частности, воспользоваться можно Системой быстрых платежей (СБП), приложением Mir Pay (доступен для телефонов на ОС Android версии 7.0 и выше) и СБПэй (для телефонов на разных ОС, включая ОС iOS), добавили в Центробанке.

Там также указали на активное внедрение QR-кодов. Кроме того, регулятор отметил, что в России существенно растет доля безналичного расчета в рознице за счет развития рынка платежных сервисов.

Ранее сообщалось, что Национальная система платежных карт готовится к внедрению в текущем году новой версии индикаторов подозрительных операций в систему быстрых платежей.