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Кому повысят пенсии с 1 апреля

В России 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 7,5 процента. Это предполагает вступающее в силу постановление Правительства от 5 марта 2024 года № 262. На это в федеральном бюджете на 2024 год предусмотрено 37,5 миллиарда рублей. Всего индексация затронет примерно четыре миллиона россиян.

Кому повысят пенсии с 1 апреля
© РИА Новости

Заявление не нужно

Величину индексации социальных пенсий рассчитывают исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. Эти выплаты начисляют:

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пожилым людям, не имеющим права на страховую пенсию. Речь в данном случае идет о пенсионерах, которые не наработали необходимый страховой стаж и не набрали необходимое количество пенсионных баллов для назначения страховой пенсии. В 2024 году это 15 лет стажа и 28,2 пенсионных балла. Социальную пенсию по старости назначают на пять лет позже, чем страховую, детям-инвалидам и людям с инвалидностью, у которых на момент обращения за пенсией полностью отсутствует страховой стаж, детям до 18 лет и студентам-очникам не старше 23 лет, которые потеряли одного или обоих родителей, а также дети умершей одинокой матери или чьи родители неизвестны.

Индексацию проводят беззаявительно, то есть обращаться в Социальный фонд для перерасчета не нужно. Социальный фонд автоматически проиндексирует выплаты с 1 апреля и доставит увеличенную пенсию по графику.

Не меньше прожиточного минимума

После индексации средний размер социальной пенсии составит около 13 500 рублей, отметила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. И это почти на 10 тысяч рублей меньше, чем пенсии страховые. «Дело в том, что социальные пенсии выплачивают, как правило, гражданам, которые либо не работали, либо работали недолго, либо работали в сфере так называемой теневой занятости, то есть получали зарплату в конверте, и работодатели не платили за них взносы в пенсионную систему», — пояснила депутат.

При этом она напомнила, что государство гарантирует: в нашей стране никто не получает пенсию ниже регионального прожиточного минимума пенсионера. Если назначенные выплаты оказываются ниже, людям начисляют социальную доплату.

Военнослужащим и участникам Великой Отечественной войны

Также с 1 апреля на 7,5 процента повысят размер государственного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан. На прибавку смогут рассчитывать почти 700 тысяч получателей.

В их числе:

военнослужащие и добровольцы, ставшие инвалидами из-за военной травмы, участники Великой Отечественной войны, граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф.

Что дальше?

Следующее повышение пенсий запланировано на 1 августа. В последний месяц лета выплаты пересчитают работающим пенсионерам, если они трудились в прошлом году и работодатель платил за них страховые взносы в пенсионную систему. Пенсии увеличат в беззаявительном порядке исходя из той суммы, которая поступила в пенсионную систему. Право на перерасчет возникает независимо от того, сколько человек проработал — месяц или полный год. При этом размер прибавки зависит и от периода, который получатель работал в прошедшем году, и от суммы взносов. Таким образом, сумма повышения для каждого человека индивидуальная.

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Светлана Бессараб
Фонд социального страхования РФ
Госдума
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