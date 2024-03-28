ЦБ предупредил о новой схеме мошенничества с налоговыми декларациями

В России появилась новая схема мошенничества с предложением сдать налоговую декларацию, перейдя по ссылке и введя личные данные. Она представляет угрозу для большого числа физлиц и индивидуальных предпринимателей, говорится в сообщении в Telegram-канале Центробанка России.

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По данным регулятора, мошенники рассылают письма от имени Федеральной налоговой службы.

«Злоумышленники направляют на электронную почту письма с требованием представить декларацию по специальной ссылке. На открывшейся странице человека просят ввести личные данные и реквизиты банковской карты (ее номер, имя и фамилию владельца карты, трехзначный код с оборотной стороны) якобы для идентификации налогоплательщика», - предупредили в ЦБ России.

Получив эти данные, мошенники могут не только похитить деньги, но и использовать их для новых случаев обмана жертвы, сообщил регулятор.

Для того, чтобы не попасться на уловки злоумышленников, в Центробанке посоветовали не переходить по ссылкам в письмах и не предоставлять личные данные. Россиянам напомнили, что «налоговые органы не рассылают электронные сообщения о задолженности с предложением оплатить ее онлайн».

«Что касается кампании, которая проходит с 1 января по 2 мая 2024 года, то гражданам нужно самостоятельно подать в налоговый орган декларацию о доходах за прошлый год. Речь идет о доходах, в том числе от продажи имущества (квартир и домов, земельных участков, транспортного средства), акций, сдачи в аренду имущества и других», - пояснили в ЦБ России.

Ранее Федеральная служба безопасности России предупредила о телефонных мошенниках, которые выдают себя за сотрудников спецслужбы и выманивают у своих жертв деньги. ФСБ призвала не верить тем, кто заявляет, что владелец номера стал фигурантом уголовного дела. В спецслужбе подчеркнули, что об уголовных делах сообщают исключительно в письменном виде, причем уведомление должно быть вручено лично.