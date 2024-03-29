Россиянам станет дороже заказывать товары на зарубежных маркетплейсах

Онлайн-покупки через зарубежные маркетплейсы перестанут подпадать под порог беспошлинного ввоза в Россию после вступления в силу поправок в таможенное законодательство (ТК) Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Подобные покупки, как уточнил собеседник, начнут облагать пошлиной независимо от стоимости заказанного товара. Отмечается, что о таком нововведении участники ЕАЭС договорились в конце 2023 года.

Новая концепция предполагает введение понятия товаров электронной торговли и предусматривает требование физическим лицам уплачивать при их реализации обязательные сборы. Таким образом, после вступления в силу соответствующих поправок в ТК ЕАЭС заказывать товары через зарубежные онлайн-маркетплейсы станет для россиян дороже.

В России маркетплейсам хотят запретить платный возврат товаров

Помимо сбора пошлины с заказчика могут потребовать уплатить налоги с покупки, если такое положение предусмотрено законодательством государства-члена ЕАЭС. Обложение пошлинами онлайн-заказов с зарубежных маркетплейсов одобрено на наднациональном уровне, заключил представитель ЕЭК.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов поддержал полную отмену порога беспошлинной торговли. По его мнению, справедливыми сборами должен облагаться любой импортируемый на российский рынок товар. В настоящее время норматив для ввоза иностранных товаров в РФ составляет 1 тысячу евро. Однако с 1 апреля 2024 года потолок должен снизиться в пять раз — до 200 евро.