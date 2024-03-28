Стало известно, чьи пенсии будут проиндексированы с 1 апреля

В России ожидается индексация социальных пенсий по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца и детям, чьи родители неизвестны. Об этом заявил старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок, передает РИА Новости.

Суммы повысятся на 7,5% с 1 апреля, добавил эксперт. Он отметил, что в настоящее время суммарное число получателей социальных пенсий составляет около 3,4 миллиона человек, а размер пенсии фиксирован.

Ляшок подчеркнул, что страховая пенсия в России полагается примерно 38 миллионам человек. Он напомнил о том, что в начале года их пенсию увеличили на те же 7,5%.

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Также, по его словам, в следующем месяце на индексацию пенсии могут претендовать военные по призыву и добровольцы, которые приобрели инвалидность на службе, граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, и некоторые другие категории пенсий.

Ранее сообщалось, что в России начал действовать приказ Минтруда, который корректирует порядок отправления предложений о назначении досрочной пенсии.