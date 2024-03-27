Эксперты рассказали, сколько нужно откладывать "на будущее"

Все мы стремимся к тому, чтобы создать себе финансовую подушку безопасности на случай непредвиденных жизненных ситуаций. Традиционно специалисты советуют откладывать минимум 10% от зарплаты. Это та сумма, которая значительно не влияет на финансовый комфорт человека, однако является достаточной для формирования неприкосновенной суммы "на черный день". Подробнее о том, как правильно это сделать, рассказали опрошенные "Российской газетой" эксперты.

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Доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин отметил в разговоре с "РГ", что для того, чтобы накопить на финансовую подушку безопасности, нужно четко представлять, как это делается, какого она должна быть размера и как правильно сохранять свои накопления.

Хранить деньги, по его мнению, стоит в максимально ликвидной форме.

"Лучше всего подойдут банковские депозиты с коротким сроком, либо накопительные счета, чтобы можно было в любой момент снять без потери процента", - советует Зайнуллин.

Эксперт рассказал, что по размеру финансовая подушка безопасности должна быть как минимум в размере 2-3 месячного расхода семьи, потому что она призвана обеспечить существование семьи как минимум в случае непредвиденной ситуации: болезни, потери работы и так далее. Что же касается самого процесса накопления, то Зайнуллин предлагает руководствоваться привычным нам всем принципом - откладывать 10% от дохода.

"Вполне возможно накопить автоматически, установив автоматическое отчисление этих 10% на специальный отдельный накопительный счет. Этот счет должен быть неприкасаемым, с него нельзя вести траты. Если вы хотите накопить на крупные покупки - лучше завести отдельный от финансовой подушки счет", - констатировал он.

При этом эксперт отметил, что величина в 10% - минимальная, потому что всегда можно на каких-то тратах сэкономить и срезать эти 10%, отказаться от каких-то расходов и отложить их в финансовую подушку. Если есть возможность откладывать больше - то эксперт советует откладывать 20%.

"Эти 20% позволят вам быстро сформировать подушку безопасности. Далее вы сможете эти 20% от дохода сможете направлять на крупные покупки, на отдых, на формирование первоначального взноса на жилье. Когда вы этого достигнете, следующий шаг - инвестиции, чтобы обеспечить себе дополнительный доход в будущем", - рассуждает Зайнуллин.

По мнению директора департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса "Выберу.ру" Анны Романенко, также хорошо ляжет в стратегию накоплений незапланированный или дополнительный доход.

"Все больше россиян предпочитают откладывать деньги не с основной зарплаты, а с дополнительных денежных поступлений. Это может быть доплата за фриланс, индексация зарплаты, льготные выплаты, налоговые вычеты и так далее", - отметила она.

При этом Романенко напомнила, что в разных ситуациях стратегии для накоплений разные: кто-то копит деньги для того, чтобы просто копить "на будущее" - и здесь история с 10% отложенных с зарплаты денег работает прекрасно, а кто-то хочет реализовать задуманные планы, требующие серьезных вложений.

Во втором случае, по мнению эксперта, стоит прибегнуть к математике: определить желательный срок реализации задуманных планов и сумму, которую нужно откладывать ежемесячно для достижения плана. Романенко отметила, что, согласно данным опроса "Выберу.ру", 13% респондентов не могут накопить деньги потому, что, по их словам, "не умеют анализировать расходы". К тому же сейчас банки пытаются помочь клиентам структурировать свои финансовые операции: практически в любом банковском приложении можно посмотреть, на какие нужды тратились деньги в течение месяца, а также сравнить траты с предыдущими периодами.

Тем, кто привык к более консервативным решениям, и кому трудно начать контролировать свои расходы, Романенко рекомендует записывать все траты на протяжении пары месяцев.