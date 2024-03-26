Как получить налоговый вычет за проценты по ипотеке

Государство компенсирует ипотечным заемщикам часть подоходного налога. Это называется налоговый вычет по процентам по ипотеке. Его может получить каждый, кто первый раз взял кредит на жилье. В инструкции рассказываем, как получить налоговый вычет по ипотеке, который поможет быстрее погасить долг банку.

Сейчас в России более 70% сделок по покупке недвижимости проходит с привлечением ипотеки. Кредит — удобный инструмент для тех, у кого нет всей суммы на покупку жилья. Но его особенность — высокая стоимость. Банки берут процент за предоставление денег на приобретение недвижимости. Клиент оформляет договор ипотеки и затем ежемесячно выплачивает банку долг. Платеж складывается из суммы, которая идет на погашение тела кредита и оплаты процентов, — это фактически стоимость банковских услуг. Что такое ипотека простыми словами, мы рассказали здесь. В первое время обслуживания кредита проценты занимают большую часть ежемесячного платежа. Именно поэтому ипотеку многие не любят — кажется, что отдаешь деньги впустую, потому что сумма долга банку сокращается очень медленно. Как правильно рассчитать платеж, можно узнать в этой статье. Государство помогает гражданам снизить финансовую нагрузку, возвращая часть денег из уплаченных налогов. Это и называется вычет по процентам по ипотеке.

Что такое вычет по процентам по ипотеке

Налоговый вычет по процентам по ипотеке — это компенсация части уже уплаченного подоходного налога тем людям, которые взяли на себя кредитные обязательства. То есть государство возвращает часть того, что было перечислено в бюджет.

Официально трудоустроенные граждане платят 13% подоходного налога. Те, кто покупает жилье в ипотеку, один раз могут вернуть часть своих налогов. Государство установило предельную сумму, от которой рассчитывается компенсация. Это 3 млн рублей. Те, кто имеет официальный доход, могут вернуть 13% от этой суммы — 390 тыс. рублей.

Это правило применяется к кредитам, оформленным после 1 января 2014 года. Для ипотечных кредитов, заключенных до этой даты, нет ограничений по максимальному возврату — можно вернуть до 13% от общей суммы уплаченных процентов. Например, если проценты по ипотеке, оформленной до 2014 года, составляют 4 млн рублей, то можно получить возврат в размере 520 тыс. рублей (13% от 4 млн рублей).

Ограничение на вычет определяется размером налога, уплаченного за год. Например, если владелец недвижимости заплатил 200 тыс. рублей налога в течение года, то сумма вычета не может быть больше. Однако, если осталась неиспользованная часть вычета, ее можно будет применить в следующем году, но, опять же, не более чем на сумму уплаченного налога за этот год. Если остается непогашенная сумма, она будет перенесена на следующий налоговый период.

Кроме вычета по процентам по ипотеке каждый гражданин, являющийся налоговым резидентом России, может получить имущественный налоговый вычет. Это тоже компенсация части подоходного налога, которая выплачивается с покупки недвижимости (квартиры, дома или земельного участка). При этом неважно, прошла сделка по договору ипотеки или на собственные средства. Государство вернет 13% от 2 млн рублей (это максимальная сумма для расчета вычета).

Условия получения вычета

Условия получения вычета по процентам по ипотечному кредиту можно разделить на две группы:

Требования к заявителю на получение вычета.

Особенности подачи заявления.

Требования к заявителю

На вычет могут претендовать граждане России, которые платят подоходный налог в стране. То есть необходимо иметь официальную работу по трудовому договору. Самозанятые и индивидуальные предприниматели не могут оформить эту компенсацию. Помимо трудоустройства, необходимо быть налоговым резидентом в Российской Федерации. Этот статус теряется, если гражданин живет за пределами страны дольше 180 дней в году. Вместе с потерей статуса теряется право на подачу заявления на налоговый вычет. Для тех, кто живет в стране постоянно, никаких проблем нет, можно изучать особенности подачи заявления на налоговый вычет по ипотечным процентам.

Особенности подачи заявления на вычет

Часто бывает так, что соглашение на ипотеку заключается до того, как право собственности на недвижимость официально регистрируется. Иногда эта временная разница может составлять годы, особенно если строительство дома только началось. Но право на вычет возникает не раньше, чем подписан акт приема-передачи недвижимости и зарегистрировано право собственности на жилье. Это не значит, что проценты, которые заемщик платил до этого, не попадут под вычет. Например, если право собственности на квартиру было зарегистрировано в 2024 году, то подавать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ для получения вычета можно только с 2025 года. Но вычет будет рассчитываться с момента первого платежа по ипотеке.

Заемщик вправе решить, когда запрашивать компенсацию: пока кредит выплачивается или когда уже погашен. Налоговые консультанты отмечают, что сумму вычета можно направлять на частичное досрочное погашение ипотечного кредита. Обычно банки дают выбор: гасить досрочно, сокращая длительность кредита, или уменьшать сумму ежемесячного платежа. Если выбрать уменьшение срока, то переплата по процентам за обслуживание кредита будет ниже. То есть сумма вычета, направленная на уменьшение срока кредитования, сэкономит заемщику деньги.

Обращаться за вычетом можно каждый год до тех пор, пока не выбрана сумма, — положено 390 тыс. рублей, значит, декларация подается каждый год, пока государство не вернет эти деньги. Если, конечно, сумма выплаченных процентов соответствует установленному лимиту. Если процентов меньше, то вычет будет рассчитан с той суммы, которая переплачена банку. Заявление на вычет можно подать только за последние три года. Например, в 2024 году разрешено заявиться на вычет за 2021, 2022, 2023 годы.

Какие документы нужны для оформления вычета по ипотечным процентам

Сначала заемщику предстоит решить, как получить вычет: сразу всю сумму в пределах годового НДФЛ или постепенно. Второй вариант означает, что нужно обратиться к работодателю, подтвердить право на вычет (предоставить кредитный договор и подтверждение уплаченных процентов), и тогда бухгалтерия не будет удерживать подоходный налог из зарплаты, пока не будет выбран лимит вычета.

Тем, кто хочет получить сразу большую сумму, нужно будет обращаться в налоговую службу. Пакет документов стоит отнести лично в ближайшую инспекцию или подать через личный кабинет в налоговой.

В пакет должны входить:

копия паспорта;

справка о доходах по форме 2-НДФЛ;

копия договора долевого участия или договора купли-продажи квартиры;

выписка из ЕГРН, подтверждающая право собственности;

копия кредитного договора;

справка об уплате процентов по кредиту (ее выдает банк);

заявление на получение налогового вычета;

декларация по форме 3-НДФЛ.

Бланк декларации можно найти на сайте налоговой или информационно-правовом портале «Гарант». Там же есть примеры заполнения, которые помогут сориентироваться, если нет намерения обращаться за услугой заполнения декларации к консультантам. После камеральной проверки налоговая сообщит о своем решении — одобрен вычет или нет — и переведет сумму вычета на указанный счет.

Такой порядок оформления вычета действует для тех, кто купил жилье до 2022 года. Сейчас все упростилось. Заявителю можно не заполнять декларацию, достаточно заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика и указать реквизиты для перевода, а все остальные данные налоговая запросит сама.

Заключение

Государство постепенно облегчает взаимодействие с налоговой, создавая более удобные условия возврата части уплаченного НДФЛ. Единовременное получение большой суммы — эффективный инструмент для снижения кредитной нагрузки. Так, три ежемесячных платежа, внесенных в начале срока действия кредитного договора, могут сократить срок его действия на шесть месяцев, а значит, переплата по кредиту будет меньше.