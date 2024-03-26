Рубль стал лидером среди валют для накоплений у россиян в прошлом году

Сбережения россиян в рублях в прошлом году составили 66%, говорится в исследовании Индекса сберегательно-инвестиционной активности россиян (ИСИАР), представленном на пресс-конференции в ТАСС.

© Газета.Ru

Доля сбережений в долларах составила 27%, в евро — 25%. Как отметила старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова, активно развиваются вклады в юанях, доля которых достигла 11%. Сбережения в дирхамах заняли 5%.

«58% населения не знают о вкладах в юанях, но в разной степени информированы 42%. 60% видят потенциал роста стоимости этой валюты и планируют с ней работать, инвестируя во вклады. 9% хотят открыть вклад или уже имеют такой», — рассказала Подгузова.

Гендиректор НАФИ Гузелия Имаева добавила, что инвесторы очень заинтересованы в диверсификации валюты, и юань начинает занимать место в инвестпортфелях. Но остается серьезный информационный барьер – инвесторам не хватает данных о развивающемся китайском рынке для планирования инвестиций в эту валюту.