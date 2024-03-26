В России продукты в доставке начали быстрее расти в цене

Из-за нехватки курьеров и сборщиков российские ретейлеры начали поднимать цены на товары в онлайн-каналах быстрее, чем в магазинах. Об этом со ссылкой на обзор Infoline о состоянии рынка за февраль 2024 года пишет «Коммерсантъ».

По данным аналитиков, продавцы закладывают в цены растущие издержки, потому что справиться с беспрецедентным дефицитом кадров не получается. Не помогают даже выросшие на треть по итогам прошлого года зарплаты.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что разница в стоимости онлайн-заказа и офлайн-покупки может достигать 5-10 процентов, что позволяет компенсировать расходы. Другой стратегией становится отсечение небольших заказов, то есть доставка возможна только для чека определенной стоимости.

Опрошенные изданием компании объяснили, что стоимость на сайте и в торговой точке действительно может отличаться, но такая наценка предполагает определенные расходы и не является постоянной. В том числе, она зависит от локации точки.

В прошлом году онлайн-продажи продовольственных товаров в России выросли на 47 процентов в денежном выражении, до 918 миллиардов рублей. В 2022 году рост составлял 63 процента, а в 2021-м — 146 процентов.

Эксперты отмечают, что неравномерное повышение цен может сократить спрос на доставку, из-за чего популярность услуги упадет. Впрочем, они видят и возможности для оптимизации, в рамках которой формат доставки будет скорректирован (например, за счет сборки и доставки от разных игроков), но ее стоимость сохранится.

По мнению Бурмистрова, значительный процент тех, кто пользуется доставкой-онлайн, вряд ли от нее откажутся, потому что большая наценка не очень заметна. Поэтому он не видит существенных рисков для доходов от такого формата продаж.