АСВ упростило процедуру подачи требований кредиторов для клиентов Киви-банка

Владельцы Qiwi-кошельков старше 18 лет могут подать требование кредитора о включении в реестр требований кредиторов Киви-банка через личный кабинет платежного сервиса Qiwi с 26 марта 2024 года.

Об этом говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

"С 26 марта 2024 года владельцы Qiwi-кошельков могут подать требование кредитора о включении в реестр требований кредиторов Киви-банка (АО) через личный кабинет платежного сервиса Qiwi. […] В таком порядке предъявить требование кредитора могут граждане России старше 18 лет, которые ранее прошли упрощенную или полную идентификацию в соответствии с условиями публичной оферты об использовании платежного сервиса Qiwi-кошелек", - сказано в сообщении.

Кроме того, к требованию необходимо приложить справку сотового оператора, подтверждающую, что абонентский номер, на который оформлен Qiwi-кошелек, принадлежит кредитору.

По данным агентства, кредитор может предъявить свое требование в любой момент до завершения ликвидации банка. При этом требование, предъявленное к банку после закрытия реестра, подлежит удовлетворению за счет имущества банка, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами соответствующей очереди.

Ранее АСВ сообщало, что выплатило вкладчикам лишившегося лицензии Киви-банка 3,26 млрд рублей или 75% от общей суммы страховой ответственности.