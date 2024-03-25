Мишустин озвучил цифру реального роста зарплат

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что за 2023 год номинальный рост зарплат в России превысил 14 процентов, а реальный - 7,8 процента. Об этом сообщает ТАСС.

Номинальная зарплата представляет собой деньги, начисленные работнику за определенный период и полученные им. Реальная зарплата позволяет оценить покупательскую способность заработанных денег: она показывает, сколько товаров и услуг можно приобрести за номинальную зарплату.

В Росстате ранее сообщили, что реальные располагаемые доходы россиян за 2023 год выросли на 5,4 процента в годовом выражении.

Реальные располагаемые доходы представляют собой доходы (зарплаты, дивиденды, пособия) населения за вычетом обязательных платежей, скорректированные с использованием индекса потребительских цен.

По прогнозу Минэкономразвития, реальные располагаемые доходы населения в 2024-2026 годах будут расти на 2,6-2,7 процента в год.