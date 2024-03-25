ФНС описала правила ведения личного кабинета для ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) России утвердит порядок ведения личного кабинета налогоплательщика-индивидуального предпринимателя. Служба подготовила проект соответствующего приказа. В правилах будет указано, в частности, как пользователь может создать личный кабинет на сайте ФНС и какие услуги в нем можно будет получить.

Согласно документу, размещенному на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов, создать такой личный кабинет пользователь может, если у него уже есть обычный личный кабинет для физического лица. Кроме того, доступно создание его с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи индивидуального предпринимателя либо идентификатора сведений о физлице системе ФГИС ЕСИА.

ФНС обязуется сформировать личный кабинет индивидуального предпринимателя за три рабочих дня с момента регистрации пользователя.

Если пользователь авторизуется с помощью электронной подписи, ему в личном кабинете будет доступен весь спектр услуг. При других видах авторизации можно будет получить ограниченный набор услуг, среди которых — просмотр сведений и формирование ограниченного перечня документов для отправки в налоговый орган.

Доступ к личному кабинету может быть прекращен в случае добровольного отказа пользователя от этой функции — заблокировать свою учетную запись он может самостоятельно. В случае смерти пользователя это сделает ФНС, как и в случае, когда индивидуальный предприниматель прекратил свою деятельность. В последнем случае личный кабинет будет работать в течение еще трех лет с ограниченным функционалом.

Документ находится на стадии общественного обсуждения, которое должно завершиться 5 апреля.