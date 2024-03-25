Опубликован калькулятор для расчета заявки на обмен заблокированных активов

На сайте «Инвестиционной палаты» появился калькулятор для предварительного расчета общей цены иностранных ценных бумаг. Их российские инвесторы могут предъявить к выкупу.

Напомним, что Правительственная комиссия ранее назначила данную палату организатором обмена заблокированных активов. Начальная цена ценных бумаг определяется в национальной валюте по курсу регулятора на основании стоимости закрытия торгов 22 марта 2024 года на бирже первичного листинга.

Прием заявок стартовал сегодня в 10:00. Его завершение ожидается 8 мая.

У российских инвесторов есть возможность подать заявки на продажу заблокированных бумаг совокупной начальной стоимостью не более 100 тыс. рублей через своих брокеров, доверительных управляющих или через управляющие компании паевых инвестиционных фондов.

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С продавцов не будут взимать комиссий и других платежей.

В России в ноябре был подписан указ, предполагающий, что иностранные инвесторы на деньги со счетов типа «С» смогут приобрести иностранные ценные бумаги российских граждан, которые оказались заблокированы в связи с ограничениями в отношении Национального расчетного депозитария.