Российские банки заявили о готовности списать долги или предоставить кредитные каникулы пострадавшим, погибшим и членам их семей после теракта в «Крокус сити холле». Об этом сообщают «Ведомости».

Напомним, что инцидент произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник».

Среди банков, которые спишут долги гражданам – Сбер, ВТБ, «ФК Открытие», Альфа-банк, Газпромбанк, Промсвязьбанк (ПСБ), Совкомбанк, Россельхозбанк, Росбанк, Московский кредитный банк (МКБ), банк Дом.РФ, «Тинькофф банк». В общей сложности насчитывается более 20 кредитных организаций.

«Кому конкретно из пострадавших будут списывать кредит, списание долгов родственников – в каждом из банков решают по-разному и планируют делать это индивидуально», – отмечает издание.

В частности, Сбер будет связываться с каждым пострадавшим клиентом либо его законными представителями индивидуально и обсуждать порядок помощи по кредитным обязательствам, говорится в публикации. В банке намерены принимать решение индивидуально с учетом состояния здоровья пострадавшего.

Подчеркивается, что граждане могут и самостоятельно обратиться в кредитные организации. Для этого необходимо позвонить по основным номерам банка в контакт-центр. Кроме того, у клиентов есть возможность подать заявление в чатах приложений.

Уточняется, что кредитные организации спишут долги за счет собственных средств.

По последним данным, к вечеру 24 марта число погибших составляло 137 человек, но спецслужбы продолжают осматривать места преступления. Как стало известно, число пострадавших составляет 182 человека.