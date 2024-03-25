Названа сумма переплаты по ипотеке в России

В России переплата по ипотеке, взятой по рыночной ставке в текущем году, будет равна цене двух-трех квартир. Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на экспертов.

По словам директора департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анны Романенко, речь идет о ситуации, когда жилье покупается по рыночным ставкам в 16-19% годовых, а срок кредита составляет 20-30 лет.

Если заемщик приобретет однокомнатную квартиру в новостройке столицы по ставке 18% за 8,3 миллиона рублей, за 20 лет он выплатит банку 18 миллионов рублей процентов, заявила собеседница. Так, человеку придется выплатить три стоимости квартиры, добавила эксперт.

По словам замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяны Решетниковой, переплата по ипотеке за квартиру, взятой на 30 лет, будет пятикратной. В компании «Метриум» назвали рост ключевой ставки и ослабление национальной валюты ключевыми фактороми увеличения переплаты.

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Ранее сообщалось, что власти России выступили за продление выплат многодетным семьям в размере 450 тыс. руб. на погашение ипотеки до конца 2030 года. В Минфине указали на разработку соответствующего законопроекта.