Путин подписал закон о налоговых вычетах на долгосрочные сбережения граждан

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении налоговых вычетов по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, вычеты по НДФЛ будут предоставляться в сумме: уплаченных пенсионных взносов по договорам о выплате негосударственной пенсии по достижении пенсионного возраста; уплаченных сберегательных взносов по договорам долгосрочных сбережений, заключенным с негосударственным пенсионным фондом.

Также будут учитываться суммы, внесенные на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), открытый начиная с 1 января 2024 года, а также доходов по операциям на таком ИИС.

Налоговые вычеты в сумме уплаченных пенсионных (сберегательных) взносов и внесенных на ИИС денежных средств будут предоставляться в совокупности в пределах 400 тыс. рублей в год.

Эти вычеты можно будет получить в случае, если договор долгосрочных сбережений будет/был заключен на срок не менее 10 лет. Договор на ведение ИИС также следует заключить на срок не менее 10 лет (в переходный период - не менее 5 лет с ежегодным повышением срока на 1 год вплоть до 10 лет).

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования (23 марта 2024 года), положения о штрафах — через месяц после этого, а нормы об обязанности НПФ представлять информацию налоговикам по соответствующим договорам — с 1 января 2025 года.