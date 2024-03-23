Банки массово спишут кредиты пострадавших при теракте в «Крокусе»

Российские банки массово спишут кредиты пострадавших и погибших в теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

Списать кредиты погибшим намерен Сбербанк.

«Сейчас мы собираем всю необходимую информацию для урегулирования кредитов», — сообщила пресс-служба банка.

Кроме того, страховые компании произведут выплаты пострадавшим в упрощенном порядке.

Альфа-Банк также спишет все задолженности по кредитам и кредитным картам клиентов.

«Банк следит за официальными публикациями списков пострадавших, проверяет их и их ближайших родственников и полностью списывает задолженности по кредитам и кредитным картам», — сказано в сообщении.

О списании задолженности погибшим и объявлении кредитных каникул для пострадавших уведомил «Уралсиб».

«Банк приносит свои глубочайшие соболезнования всем пострадавшим при теракте в Крокус Сити Холле и их близким», — сообщили в кредитной организации.

Кроме того, помогут пострадавшим «Русский стандарт», Совкомбанк и ПСБ.

Теракт в красногорском «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Неизвестные в камуфляже ворвались в здание и открыли огонь, после прозвучало несколько взрывов, и начался пожар.