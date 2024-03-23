В Госдуме рассказали о получении пенсии после приостановки выплат

Чтобы вновь получать пенсию, необходимо отправить соответствующее заявление с помощью Госуслуг или обратиться в МФЦ. Об этом рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин, передает NEWS.ru.

Парламентарий отметил, что выплаты будут возобновлены с 1-го числа следующего месяца, а также будет обязательно выплачена неполученная пенсия за предыдущие месяцы.

Восстановить выплаты также можно, подав заявление в СФР. Пенсия за прошедшее время будет выплачена в течение максимум трех лет.

Если пенсия зачисляется на банковский счет, она считается полученной, даже если не снимать деньги, средства остаются на счете.

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Выплату пенсии могут приостановить, если ее получают на руки, но не являются на почту, не открывают дверь почтальону.

Также выплаты приостановят, если пенсионер не сообщил о новом адресе жительства, закрыл банковский счет или не сообщил новые реквизиты.