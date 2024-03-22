Мошенники придумали новые способы вымогательства через интернет

Мошенники придумали новые способны вымогательства средств у россиян через интернет. Об этом сообщает ТАСС в совместном материале с Федеральной нотариальной палатой.

Одним из наиболее популярных ныне способов мошенничества остаются так называемые мифические нотариальные доверенности.

"Легенда в том, что документы попали в руки неизвестным злодеям, которые с их помощью якобы снимут со счетов человека все деньги или продадут его квартиру. Для спасения имущества жертве предлагают пойти на опережение - самостоятельно продать жилье и перевести вырученные средства, а заодно и все свои сбережения на некий "безопасный счет"", - указано в исследовании.

Мошенники могут управлять телефонами через фейковые приложения

Не менее популярными средствами вымогательства остается телефонные звонки, а также QR-коды и электронные подписи, которые предлагают пользователям переходы на сайты-пустышки или участие в подлогах с продажей имущества через интернет. До этого россиянам объяснили, как мошенники создают голосовые дипфейки.