Россиянам рассказали, как не переплачивать за электричество на даче

Электричество на дачах в черте города стоит дороже, чем на участках в селах, деревнях или поселках. Там действует «сельский тариф», отметил в беседе с News.ru депутат Госдумы Никита Чаплин.

Добиться подключения этого особого тарифа не так просто, отметил собеседник издания. Дело в том, что большинство садовых некоммерческих товариществ (СНТ) находятся вне границ сельских населенных пунктов, а понятия «рядом» или «около» в данном случае не имеют юридической силы, пояснил он.

Разновидностей «сельского тарифа» три: одноставочный, двуставочный и трехставочный. Тип выбирает сам абонент в зависимости от своих потребностей.

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