Эксперты дали прогноз по ценам на основные товары и услуги в апреле

Эксперты, которые были опрошены изданием Life, дали прогноз по ценам на различные товары в России. В частности, по словам руководителя направления «Сопровождение» ГК CMS Николая Переславского, в стране в течение года ожидается рост цен на крепкий алкоголь.

Собеседник отметил, что удорожание продукции уже происходит с текущего года. Ситуация связана с ростом акцизов, пояснил он. Вместе с тем, как указал Переславский, китайские автомобили и мобильные телефоны будут дешеветь.

По мнению частного инвестора, основателя Школы практического инвестирования Федора Сидорова, весной прогнозируется рост цен на продовольствие, в частности на картошку, капусту, морковь, свеклу, лук, помидоры и огурцы. Эти продукты подорожают примерно на 10–12%, считает собеседник.

Бананы также будут демонстрировать рост в цене, полагает эксперт. Подорожает и кофе примерно на 35%, указал специалист. Он не исключил и удорожания чая примерно на треть. Сидоров рассказал, какие товары подешевеют в скором времени. Так, по его словам, такую динамику можно будет увидеть по мясу курицы (на 3%), яйцам (минус 2–3 рубля), бытовой химии эконом-сегмента.

Другие эксперты допустили рост цен на страхования для автомобилей и имущества из-за инфляции и увеличения затрат на запчасти, а также на строительные материалы (на 10–15%).

Ранее Росстат сообщил, что инфляция в России 12 по 18 марта 2024 года составила 0,06% после нулевой динамики (0,00%) с 5 по 11 марта и 0,09% с 27 февраля по 4 марта.