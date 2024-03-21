СМИ узнали, как банки возвращают клиентам похищенные мошенниками деньги

Банки приступили к возмещению клиентам украденных злоумышленниками средств до начала действия нового закона. Об этом сообщают «Известия».

Напомним, что власти РФ на федеральном уровне приняли закон, предполагающий введение для банков обязанности возмещать средства, похищенные аферистами. Это касается случаев, когда антифрод-система не отработала качественно. Действие требований начнется с 25 июля 2024 года.

Как отмечается, банку «Тинькофф» уже удалось компенсировать клиентам 4,5 млн рублей в рамках своего сервиса «Защитим или вернем деньги». К запуску аналогичных проектов готовятся и другие кредитные организации, говорится в публикации.

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По мнению специалистов, ситуация с кражей средств в стране в скором времени улучшится. Эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Марат Сафиулин считает, что ожидаемая конкуренция в сфере безопасности розничного клиента принесет лишь пользу.

Ранее IT-эксперт университета «Синергия» Алексей Ермаков предупредил о мошенниках, которые выманивают у детей деньги в онлайн-играх, обещая им виртуальную валюту, эксклюзивные игровые возможности и привилегии.