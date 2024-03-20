В каких странах могут появиться российские карты «Мир»

Российская национальная платежная система «Мир» может появиться в дружественных РФ странах, где активно развивается туризм. Об этом URA.RU рассказал директор направления развития банковских карт Банки.ру Антон Сергунов.

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По данным представителей «ВТБ Армения» («дочка» российского ВТБ), с 30 марта карты «Мир» перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства кредитных организаций государства. На работе «ВТБ Армения» это не отразится. При этом министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда заявил, что прием карт платежной системы «Мир» станет обязательным условием для работы любого заведения республики.

«Прием карт конкретной платежной системы определяется решением регулятора страны. Как правило, это Центральный банк. Использование карт определяется не только конъюнктурой рынка, но и политической ситуацией: как показывает практика последних лет, включая опасения первичных и вторичных санкций. Платежная система „Мир“ не уступает в технических нюансах возможностям прочих международных платежных систем, а в некоторых моментах и превосходит их — QR-платежи и так далее. В настоящее время карты „Мир“ принимаются в более чем десяти странах мира. Вряд ли стоит ожидать, что это произойдет в государствах западной коалиции. А вот в странах, дружественных нам, где активно развивается российский туризм, стоит ожидать открытие приема», — рассказал Антон Сергунов.

По словам собеседника агентства, работает российская платежная система в разных государствах по-разному. «Прием карт „Мир“ в разных странах имеет разные ограничения. В каких-то доступны все операции, как в Беларуси, Абхазии и еще в нескольких государствах. Где-то есть возможность только снимать наличные, как в Южной Осетии. В некоторых странах карты „Мир“ работают в определенных банкоматах и терминалах. Как правило, это определенные банки, поддерживающие эти карты», — перечислил Сергунов.

В феврале национальная система платежных карт (НСПК) попала под блокирующие санкции США. НСПК является оператором российских карт «Мир».