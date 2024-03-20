Юрист разъяснил, как без потери дохода сменить НПФ

В 2024 году россияне, вкладывающие средства в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), имеют возможность пересмотреть свой выбор в пользу фонда, предлагающего более высокую доходность. Об этом сообщил адвокат, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Кирилл Полещук.

«Чтобы прекратить массовые миграцию граждан из одного НПФ в другой, государство приняло правило пяти лет, то есть если переходить чаще, чем раз в пять лет, весь накопленный за этот период инвестиционный доход теряется, переведены будут только сами пенсионные накопления», – пояснил «Газете.Ru» специалист.

Возможность смены НПФ касается тех, кто последний раз менял его в 2019 году. Переходить из одного НПФ в другой можно раз в пять лет без ущерба для накоплений. Граждане имеют право переместить свои сбережения как из Социального фонда России в НПФ, так и обратно, а также сменить НПФ.

На данный момент существует 37 НПФ. Информацию о том, в каком НПФ хранятся пенсионные накопления и их размер, можно узнать на сайте Социального фонда России или через Госуслуги. Заявление о переводе пенсионных накоплений в НПФ можно подать до 1 декабря.