Эксперт предупредил о мошенниках в детских онлайн-играх

IT-эксперт университета «Синергия» Алексей Ермаков предупредил о мошенниках, которые выманивают у детей деньги в онлайн-играх, обещая им виртуальную валюту, эксклюзивные игровые возможности и привилегии. Об этом он рассказал «Прайму».

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В начале марта СМИ рассказали о 12-летней москвичке, которая перевела мошенникам 418 тысяч рублей. В одном из мессенджеров девочке написали неизвестные, пообещав ей помочь с покупкой виртуальной валюты в игре Roblox. Они заставили школьницу взять смартфон матери, оформить онлайн-кредиты, а деньги перевести им.

Ермаков подчеркнул, что у мошенников давно появились схема обмана детей, увлекающихся онлайн-играми.

«Как только появились игровые сообщества, тут же объявились те, кто пытается нажиться на психологически уязвимых людях», - рассказал он.

Эксперт отметил, что схемы мошенничества со скинами - визуальными оболочками, позволяющими менять внешний вид игрового оружия и других предметов в CS:GO - измеряются миллионами долларов. Он добавил, что в игре Minecraft также часто обманывают игроков, которые хотят купить привилегии на сервере или аккаунты.

Ермаков рассказал, что во всех играх мошенники используют одни и те же приемы - социальную инженерию (психологические манипуляции, позволяющие воспользоваться доверием человека), скам (мошеннические схемы с финансовыми махинациями), фишинг (получение доступа к конфиденциальным данным), покупку-продажу-кражу аккаунтов, а также вредоносное ПО.

Эксперт подчеркнул, что для защиты ребенка от мошенничества необходимо быть в курсе его увлечений и понимать игры, в которые он играет. Он посоветовал знакомить детей с основами финансовой грамотности, а также повышать их «психологическую устойчивость воздействиям ложных целей».