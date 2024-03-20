Ученые назвали два качества успешного бизнесмена

Ученые из Норвежской школы бизнеса и Мюнхенского технического университета (Германия) выявили два основных качества предпринимателей, которые повлияли на успех бизнеса. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на базу Orbis крупнейшего издателя бизнес-информации Bureau van Dijk Electronic Publishing.

© Unsplash

Наиболее успешными оказались компании, собственники-руководители в которых наняли подходящих сотрудников, а также разработали и внедрили механизмы управления, позволяющие эффективно мотивировать и поощрять работников.

Отмечается, что особое значение перечисленные компетенции имели в первые годы существования фирм, когда бизнес-процессы еще не были настроены.

В исследовании приняли участие 2509 фирм, среди которых были не только действующие, но и ликвидированные.

Ранее сообщалось, что российские компании ожидают значительного роста производительности труда в текущем году, в частности в промышленности. Результаты опроса Банка России показали, что производительность увеличится на 3,2%.