В РФ предлагают ввести специальную выплату студенческим семьям

Семьям с детьми, где хотя бы один из родителей студент, предлагают ввести специальную выплату. Об этом сообщает газета "Известия".

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По информации источника, к стипендии (2-4 тыс. рублей) предлагают доплачивать выплаты в размере прожиточного минимума, который составляет 15 453 рубля. Рекомендацию проработать такую меру поддержки Минтруду и Минобразования дали комитеты Госдумы по молодежной политике и по защите семьи.

Отмечается, что социальные выплаты могут осуществлять для семей с детьми, в которых хотя бы один из родителей является студентом, аспирантом или ординатором. 6 марта заместитель председателя правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила, что для женского организма наиболее правильным для рождения детей является возраст до 24 лет.

В этот же день депутат Яна Лантратова сказала, что в Госдуме предлагают повысить выплаты маткапитала за второго ребенка до 1 млн рублей. До этого президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил продлить программу "Семейная ипотека" до 2030 года.