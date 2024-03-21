С июля накопительную пенсию получить будет проще

С 1 июля этого года будет упрощен порядок определения способа выплаты накопительной пенсии в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС). По сути, мера направлена на то, чтобы предоставить большему числу россиян возможность получить накопительную пенсию единовременно, а не в виде регулярной.

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Генеральный директор АО "НПФ "БУДУЩЕЕ" Светлана Касина рассказала "Российской газете", в чем заключаются изменения.

- Сначала немного предыстории: накопительная пенсия по ОПС сегодня формируется у мужчин и женщин 1967 года рождения и моложе, которые до 2014 года были официально трудоустроены и за которых работодатели направляли отчисления в ПФР (в настоящее время - СФР, или Социальный фонд РФ). Впоследствии пенсионные накопления были "заморожены", то есть они перестали пополняться взносами работодателей. Невозможным стало увеличить сумму на своем персональном счету и с помощью личных средств (исключением является возможность пополнить этот пенсионный счет материнским капиталом), поскольку срок вступления граждан в программу софинансирования истек с окончанием 2014 года. Прирастала накопительная пенсия в последнее десятилетие, в основном, за счет инвестиционной доходности, которую получали фонды, инвестируя средства застрахованного лица в финансовые инструменты фондового рынка.

Сегодня свои пенсионные накопления человек может забрать, перешагнув определенный возрастной порог (55 лет для женщин и 60 лет - для мужчин, то есть возраст выхода на пенсию до начала реформы). Или ранее, если есть право на досрочное оформление страховой пенсии (до наступления общеустановленного возраста).

Каким способом выплатят пенсионные накопления, зависит не от желания застрахованного, и даже не от желания фонда, который ими управляет, - это прописано в законе. В каком случае будет положена единовременная выплата, а когда накопления должны быть разбиты на ежемесячные пожизненные выплаты можно понять только, произведя сложный расчет. Исходные данные для него - прогнозируемый размер страховой пенсии, продолжительность срока выплаты и, собственно, размер пенсионных накоплений. Если в результате накопительная пенсия (средства пенсионных накоплений на счету, поделенные на период дожития, который утверждается правительством РФ ежегодно) оказывается менее 5% от общего пенсионного обеспечения (суммы страховой и накопительной пенсии), то все средства можно получить единовременно.

Поскольку право на выплату накопительной пенсии у человека возникает раньше, чем приходит официальный возраст выхода на пенсию, то примерный размер страховой пенсии может рассчитать только СФР. Расчет делается на основании информации о накопленных пенсионных баллах и трудовом стаже на конкретную дату.

Негосударственным пенсионным фондам же, чтобы принять решение о виде выплаты пенсионных накоплений по ОПС, приходится запрашивать информацию у СФР. Имея ее, можно произвести расчет и принять решение о назначении накопительной пенсии (пожизненно) или единовременной выплаты.

А теперь о нововведениях: с 1 июля 2024 года определение вида выплаты пенсионных накоплений значительно упростится. Изменения в законодательстве, которые вступят в силу с этой даты, предусматривают, что тип выплаты будет определяться в зависимости от величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) по Российской Федерации. Если расчетный размер накопительной пенсии получится 10% и менее от величины ПМП, застрахованному лицу будет назначена единовременная выплата.

Новый порядок расчета сделает определение типа выплаты более понятным для простого человека. Например, если при достижении возраста 55/60 (для женщин и мужчин соответственно) человек обратится за назначением, имея на счету менее 350 тыс. рублей, то сможет получить единовременную выплату, потому что размер ПМП на 2024 год установлен в сумме 13 290 рублей в месяц и расчетный размер его накопительной пенсии составит 1 325,75 руб, т.е. менее 10% от ПМП.

Упростит новый порядок и работу фондов, сэкономив время и силы сотрудников, которым не нужно будет для каждого клиента запрашивать информацию о его страховой пенсии в СФР России.

Полагаю, что с введением нового алгоритма расчета количество назначений единовременной выплаты возрастет, поскольку ныне действующий порядок предполагает несколько меньший размер накоплений на пенсионном счете, при котором назначается единовременная выплата. Поэтому, если хотите получить свои пенсионные накопления единовременной выплатой, имеет смысл дождаться наступления 1 июля 2024 года и только после этого подавать заявление о назначении выплаты.