В России выросла максимальная доходность вкладов в юанях

Крупнейшие российские банки увеличивают доходность вкладов в китайской валюте, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные банков. Максимальная ставка в юанях для депозитов для физлиц в массовом сегменте уже достигла 5%.

Более высокий уровень ставок у вип-клиентов. Почти 99% вкладчиков в китайской валюте как раз приходится на премиальных клиентов. Сейчас самые высокие ставки для таких вкладов в Альфа-банке (5,1%) и в ВТБ (5,05%).

Повышение ставок по юаням происходит витками. Например, самая первая волна привлечения клиентов во вклады в юанях прошла еще в начале весны 2022 года, когда ВТБ, банк «Дом.РФ», СДМ-банк, банк «Санкт-Петербург» начали предлагать своим клиентам депозиты в этой валюте, а ставки по ним достигали 4–8% годовых. Вторая волна привлечения наблюдалась в сентябре, однако ставки тогда были намного скромнее — 0,5–2% годовых.

В 2024 году во второй половине февраля повышение ставок в юанях провели ВТБ, РСХБ, в марте Тинькофф-банк (до 3,5%) и Сбербанк (до 4,07%).

«Повышение ставок по вкладам в юанях связано со спросом клиентов на сберегательные продукты в данной валюте и потребностями банка в привлеченных средствах в юанях»,— отметили в РСХБ.

В Промсвязьбанке видят высокую заинтересованность корпоративного сегмента в кредитовании в юанях. По данным Банка России, за 2023 год объем депозитов в юанях вырос в два раза, до $68,7 млрд. Кредитование в юанях за тот же период выросло в 3,6 раза — до $46,1 млрд.