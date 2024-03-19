Большинство банков Армении прекратят прием карт «Мир»

Карты российской платежной системы «Мир» с 30 марта перестанут работать в банкоматах большинства банков Армении. Об этом пишет РБК со ссылкой на «ВТБ Армения».

Уточняется, что основные операции с картами «Мир» будут доступны в «ВТБ Армения». Например, снятие наличных в банкоматах этого банка, онлайн-покупки, оплата услуг в онлайн-банке, отмечает издание.

Объем эмиссии карт "Мир" вырос до 228,4 млн штук

Ранее сообщалось, что казахстанский банк «Фридом Финанс» (входит в Freedom Holding Тимура Турлова) запретил денежные переводы с карт и на карты «Мир». До этого «Фридом Финанс» повысил для физических лиц комиссию за SWIFT-переводы средств в рублях с 0,10 до 0,45 процента от суммы перевода (пределы комиссии при этом составили от 5 до 20 тысяч тенге).