Вкладчики смогут проще получить деньги от обанкротившихся банков

Вкладчики обанкротившихся банков России смогут подать заявление о выплате страхового возмещения в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) и получить средства сразу на карту. Соответствующие нормы закона вступили в силу.

«Подать заявление о выплате возмещения можно очно или удаленно. Сделать это, не приходя в офис, можно через сайт АСВ или портал „Госуслуги“ с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА)», — говорится в законе. Пишет РИА Новости.

Через сайт АСВ подать заявление можно только с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Также через сайт АСВ или через «Госуслуги» можно подать заявление с применением биометрии. При подаче заявления в электронной форме от граждан не потребуют представлять документы, удостоверяющие личность.

Страховое возмещение можно получить на счет, указанный в заявлении. Появилась возможность получить выплату на карту «Мир» сразу. Для этого потребуется предоставить ее реквизиты.

В России после отзыва лицензий у банков QIWI и «Гефест» возможны новые подобные решения, заявил URA.RU председатель правления Ассоциации российских банков Олег Скворцов. URA.RU сообщало, что в этом случае делать вкладчикам.