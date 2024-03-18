Эксперт прокомментировал введение в России льгот при оплате ЖКУ

Минтруд планирует освободить от пеней и комиссий при оплате услуг ЖКХ сразу несколько категорий граждан. Ситуацию прокомментировал в беседе с «Московским комсомольцем» член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Константин Крохин.

Напомним, что в перечень льготников войдут многодетные родители, пенсионеры, инвалиды, ветераны, а также члены семей погибших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. Нововведение вступит в силу уже летом. В настоящее время финансовые организации берут комиссию при перечислении денег за «коммуналку» в размере 0,5-2% от каждой платежки.

Собеседник назвал данную льготу маломасштабной и трудно администрируемой. Он заявил, что уплата комиссии не является слишком объемной для бюджетов семей.

По словам специалиста, банки теперь будут вынуждены переналаживать свои рабочие процессы. Крохин напомнил о том, что в Ассоциации российских банков уже предупредили о росте расходов из-за настройки программного обеспечения и прочих издержек.

«Выходит, комиссии вырастут, но по другим статьям, а это контрпродуктивно», - отметил Крохин.

Он подчеркнул, что на льготные категории граждан в России приходится около 15% от общего объема платежей.

Ранее в «Европейской юридической службе» напомнили изданию Life, что пенсионерам могут предоставляться льготы в виде компенсации расходов на оплату услуг ЖКХ и субсидии в зависимости от наличия особых заслуг и присвоения отдельных званий, установления инвалидности, уровня дохода, возраста и прочих обстоятельств. Они бывают федеральными и региональными, добавили в службе.