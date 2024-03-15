Досрочная пенсия: кто может претендовать на нее в 2024 году

В России начал действовать приказ Минтруда, который корректирует порядок отправления предложений о назначении досрочной пенсии. О том, кто может выйти на пенсию досрочно в 2024 году, узнал телеканал РЕН ТВ.

Авторы статьи напоминают о том, что в текущем году минимальный возраст выхода на пенсию по старости — 58 лет для женщин и 63 года для мужчин. Вместе с тем, как уточняют специалисты, некоторые граждане могут выходить на пенсию раньше общеустановленных сроков. Отмечается, что право на досрочную пенсию зависит от возраста, страхового и специального стажа, пенсионных коэффициентов, профессии и количества детей.

В публикации говорится, что безработные предпенсионеры входят в число тех, кто может рассчитывать на выплаты. Речь идет о гражданах, которым осталось менее пяти лет до достижения возраста, когда государство назначает страховую пенсию по старости.

Уточняется, что для предпенсионеров в России предусмотрены федеральные льготы.

Авторы статьи отмечают, что на два года раньше наступления пенсионного возраста могут получать выплаты неработающие и состоящие на учете в службе занятости населения граждане. Это требует соблюдения ряда условий. В частности, в данном случае необходим страховой стаж (не менее 25 лет для мужчин и 20 лет — для женщин).

Также в материале говорится, что среди оснований для досрочного получения статуса пенсионера — длительный стаж работы, особые условия труда и социальные показания.

«Стать пенсионером досрочно можно по выслуге лет. Это могут сделать госслужащие, военнослужащие, космонавты и работники летно-испытательного состава», — подчеркивают авторы.

Кроме того, отмечается, что возможность выйти на пенсию раньше положенного срока есть у многодетных матерей, родивших трех и более детей и воспитывающих их до восьми лет.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля будет проиндексирована сумма социальных пенсий. Выплаты повысят соразмерно уровню инфляции — на 7,5%.