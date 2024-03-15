Доля IT-специалистов среди клиентов МФО выросла почти вдвое

Доля сотрудников IT-компаний среди клиентов микрофинансовых организаций (МФО) с начала 2023 года увеличилась с 2,5% до 4,4%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-платформы Webbankir.

Также выросли доли работников добывающей промышленности (с 5,5% до 7,8%) и занятых в машиностроении и металлобработке (с 4,6% до 6,2%). Наиболее частыми получателями микрозаймов еще остаются работники торговли, хотя их доля снизилась с 18,3% до 16,2%. Также уменьшился процент клиентов МФО в здравоохранении (с 7,5% до 5,7%), легкой и пищевой промышленности (с 7,2% до 5,6%), образовании (с 6,8% до 5,4%), охране и силовых структурах (с 8% до 6,7%), юридической сфере (с 3% до 2,1%). Доли остальных профессиональных категорий на рынке микрокредитования не изменились.

Специалисты финансовой отрасли составляют 3,7% клиентов МФО и лидируют по объемам займов. В среднем они берут в кредит 8,6 тыс. рублей.

Средний месячный доход заемщика МФО в начале 2024 года достиг 52 тыс. рублей, оценили в Webbankir. Как считают авторы исследования, структура рынка меняется из-за ужесточения Центробакном макропродуденциальных лимитов. По новым правилам, финансовые организации не могут одобрить микрокредиты тем, кто уже платит по займам 50% своего дохода. Из-за этого они стремятся работать с более платежеспособными клиентами.