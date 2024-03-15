За какие необычные риски заплатит страховая

У жителей ОАЭ недавно появилась возможность застраховаться от несчастных случаев, связанных с кетчупом. Такую опцию предложил крупнейший мировой производитель этого продукта. Предусмотрено целых 57 возможных страховых случаев - от пятен на одежде, коврах и мебели до более глобального ущерба, если ваши дети использовали кетчуп вместо красок.

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Такой полис мог бы стать востребованным и в России, считают страховщики, особенно если распространить его не только на кетчуп. В Страховом Доме ВСК посчитали, что стоимость страховки может стартовать от 87 рублей. Если человек застрахует футболку на ее стоимость - 1500 рублей, а потом испачкает ее борщом, то получит в среднем 400 рублей. Этого хватит, чтобы купить стиральный порошок или отдать вещь в химчистку. А вот если борща оказалось слишком много, и футболка восстановлению не подлежит, то клиент получит всю страховую сумму - 1500 рублей.

Какие еще нестандартные полисы могли бы быть востребованы, "Российская газета" спросила у участников страхового рынка.

"Как правило, необычные идеи мы запускаем как пилоты, и часто они становятся самостоятельными продуктами - например, страхование животных в момент перелета в багажном отсеке, ущерб от грызунов автомобилю или имущественный ущерб от летательных аппаратов", - рассказали в "Совкомбанк Страхование Жизни".

В компании предполагают, что востребованным был бы страховой продукт при диагностировании депрессии. Такие запросы к страховщику периодически поступают. Эксперты объясняют интерес тем, что депрессия может надолго выбить из колеи, влияет и на работу, и на личную жизнь, и в целом может привести к непоправимым последствиям. В полис можно было бы включить выплаты на случай потери работы, лечение в стационаре, реабилитацию в санатории, поддержку психотерапевта до момента снятия диагноза, оплату больничного до уровня среднего заработка.

"На наш взгляд, могут быть востребованы любые краткосрочные страховки, защита по подписке, в дождливых регионах может быть востребована страховка от дождя. Условно, проводите вы свадьбу на открытом воздухе - страхуете от осадков. Возможно, в будущем будет востребовано страхование от сорвавшихся переговоров по вине виртуального помощника - в ближайшее время искусственный интеллект будет предлагать такие возможности", - рассказали в Страховом Доме ВСК.

Если пофантазировать, то страхование от неурожая на даче могло бы быть востребованным у россиян, говорит директор домена "Жилье и имущество" "Ингосстраха" Игорь Александров. Например, огурцы посадил, а они замерзли и погибли. Или картофель не уродился.

В компании сейчас разрабатывают несколько необычных страховых продуктов - в частности, страхование от испорченного отдыха.

"Приехал на море, а оно холодное. В таком случае страховая компания могла бы возвращать деньги за путевку", - рассказал Александров.

Другой продукт - возврат билетов на концерты, спектакли и другие мероприятия, если по каким-то причинам попасть на них не удается. Может оказаться востребованным и индексное страхование стоимости бензина. "К примеру, если бензин подорожал более чем на 10%, то страховая компания выплачивает компенсацию", - пояснил Александров.

Страховщики также считают перспективными ситуативные целевые страховые продукты. В "Совкомбанк Страхование Жизни" таким назвали страхование от несчастных случаев и страхование гражданской ответственности на случай столкновения человека с самокатом. Еще один вариант - страховка на случай отмены массового мероприятия, например, марафона, на который бегуны съезжаются со всей России и тратят деньги на проезд, проживание, подготовку, экипировку.

"Один из возможных продуктов - страхование ответственности при использовании беспилотных автомобилей, однако пока для России он не слишком актуален в силу отсутствия такого автопарка. Но с появлением таких машин на дорогах и инфраструктуры для них спрос на такой продукт, возможно, появится", - предполагают в "Абсолют Страхование".

Главным барьером для покупки страховок сейчас является его непрозрачность, указал руководитель проектного офиса страховой вертикали "Банки.ру" Александр Макаров. Пользователь не всегда четко понимает до наступления страхового случая, какие риски покрывает полис и в каком размере будет выплачено страховое возмещение.

Востребованы могут быть страховые продукты, которые снимают эту неопределенность, полагает эксперт, и в этом могут помочь технологии.

"Сейчас все большее распространение получают "умные" счетчики воды. Если бы они были интегрированы с системой мониторинга залива, то такое решение могло бы существенно упростить процесс урегулирования по имущественному страхованию и страхованию ответственности", - отметил Макаров.

Например, владелец квартиры покупает полис страхования имущества и ответственности с покрытием риска залива. Если залив случается, информация онлайн поступает в страховую компанию. На основе данных о прошлых подобных убытках страховая может рассчитать ущерб как имуществу страхователя, так и соседей, и сделать как минимум предварительную выплату в течение нескольких часов после происшествия. Это существенно снизило бы стресс страхователя, квартира которого залита, заключил Макаров.