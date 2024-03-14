Россия, Япония, США: где самые низкие цены на продукты для блинов

Индекс блинов в США и Японии оказался выше, чем в России. В последней он составил всего 114,4 рубля, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на результаты исследования Центра стратегических разработок (ЦСР).

Расчет провели на основе ингредиентов для приготовления 40 блинов (для семьи из 4 человек). В состав блюда вошли пшеничная мука (280 г), молоко (500 мл), яйца (4 шт.), сахарный песок (70 г), соль (5 г), растительное масло (40 мл).

По словам первого заместителя гендиректора ЦСР Бориса Копейкина, в Японии приготовление блюда обойдется в 236,07 рубля (в пересчете на российскую валюту), что дороже, чем на Чукотке (146 рублей 71 копейку). Примечательно, что именно в Дальневосточном федеральном округе приготовление блинов потребует наибольших затрат. Копейкин также отметил, что в США за это придется отдать больше денег, чем в Магаданской области и Якутии (202 рубля).

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу ресурса «Чек Индекс» компании «Платформы ОФД» сообщила, что в минувшем месяце цена набора продуктов для приготовления блинов по классическому рецепту в России продемонстрировала рост на 9% к аналогичному периоду 2023 года. Сейчас такой набор обойдется в 147 рублей.