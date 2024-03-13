В ЦБ назвали главные ошибки  при использовании банковской карты

Банковские карты лучше не хранить в машине и не привязывать их данные к любимым сайтам. Об этом говорится в совместных рекомендациях Банка России и Роскомнадзора, опубликованных в телеграм-канале ЦБ.

Так, банковскую карту нельзя оставлять без присмотра, подчеркивают в Банке России. То есть любые операции по ней должны проводиться только в присутствии владельца. Например, официантам и кассирам нельзя разрешать уходить с картой, нужно просить принести терминал для оплаты, подчеркивают в ЦБ. Недобросовестные люди могут переписать или сфотографировать данные вашей карты.

Также не стоит использовать зарплатную карту для онлайн-покупок, советуют в Банке России. Для этого лучше завести отдельную дебетовую карту и пополнять ее ровно на ту сумму, которая нужна для оплаты в интернете. Еще один важный совет при оплате онлайн: не стоит привязывать банковские карты к сайтам и сервисам.

"Если сайт взломают или произойдет утечка данных, то платежные реквизиты окажутся в руках мошенников", - подчеркивается в советах.

Кроме того, как и важные документы, банковские карты не нужно хранить в автомобиле. На эти ценные вещи (а не на магнитолу) автоворы теперь обращают внимание в первую очередь.

Конечно, не нужно хранить вместе с картой бумажку с пин-кодом от нее, а тем более записывать пин-код на саму карту. Если банковских карт несколько, то на каждой нужно установить свой пин-код. При этом простые комбинации чисел устанавливать точно не надо: мошенникам не составит труда подобрать варианты типа "1234", "0000" или "1111". Также в целях безопасности данных и денег не нужно пересылать фотографии карт или документов в соцсетях и мессенджерах, советуют в ЦБ.

Банк России назвал популярные фразы телефонных мошенников

А вот пуш-уведомления от банка на свой смартфон подключить очень даже стоит: так можно быстро узнать, что по карте идут операции, которых владелец не совершал, и заблокировать ее. Обычно пуш-уведомления бесплатны и доступны для смартфона с приложением банка. Тем, у кого кнопочный телефон, подойдут уведомления по смс.

Плюс для безопасности на смартфоне лучше отключить отображения уведомлений при заблокированном экране устройства, говорится в советах. Тогда при потере или краже мобильного телефона мошенники не увидят содержимое оповещений от банка.