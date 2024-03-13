Средняя зарплата курьера в России побила рекорд

В 2024 году средняя зарплата курьера в России составила рекордные 112 500 рублей. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные компаний.

Как отмечается, профессия курьера – одна из наиболее дефицитных в стране. В этой связи увеличиваются предложения по заработной плате, говорится в публикации.

По словам руководителя направления маркетинговых исследований hh.ru Марии Игнатовой, годом ранее средняя зарплата курьеров составляла 87 200 рублей. Данная динамика свидетельствует о «серьезной борьбе за курьеров», отметила собеседница. Логистические компании и операторы b2b-услуг по доставке, а также розничные торговые сети и ИТ-компании являются лидерами по найму курьеров за последние годы.

Среди городов, в которых готовы платить наибольшую зарплату курьерам – Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Нижний Новгород.

Ранее издание «Комсомольская правда» со ссылкой на данные Росстата сообщило, что зарплаты работников швейных производств продемонстрировали наибольший рост по итогам 2023 года. Они в среднем повысились на 24% – до 34 тыс. рублей.