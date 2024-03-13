Названы лучшие инструменты для вложения средств

Инвестирование может быть выгодным способом увеличения капитала, однако перед принятием решения о вложении средств в определенный актив необходимо учитывать его преимущества и недостатки, чтобы выбрать максимально эффективный для себя вариант. Об этом сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко. Лучшие на сегодня инструменты инвестирования он назвал в беседе с «Лентой.ру».

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Рублевый депозит

Во-первых, это депозит в рублях, который предполагает размещение финансов на определенный срок от 1 месяца до 3 лет с фиксированным доходом в виде процентов.

Депозит подходит тем, кто хочет сохранить свои деньги и ценит стабильность и ликвидность инвестиций Петр Щербаченко экономист

В числе основных преимуществ рублевого депозита он выделил быстрое открытие и пополнение онлайн, низкий уровень риска (вклады до 1,4 миллиона рублей застрахованы Агентством страхования вкладов), отсутствие риска валютных колебаний при инвестировании, а также возможность открыть депозит на себя или на детей до их совершеннолетия.

Недостатком инструмента экономист считает возможность потери покупательной способности денег на депозите из-за инфляции, особенно если вклад открыт на длительный период и его нельзя снять и закрыть досрочно. Он также указал на невысокую доходность депозитов по сравнению с другими видами инвестиций.

Скупка недвижимости

Вторым распространенным видом инвестиций сегодня, по словам экономиста, остается покупка недвижимости. «Основу тут составляют приобретение квартир, нежилых помещений, парковочных мест в мегаполисе или развивающемся регионе. Рынок недвижимости остается одним из самых простых и надежных инструментов для инвестиций своих сбережений: квартира, апартаменты или загородный дом, в отличие от денег "под подушкой", которые легко съест инфляция», — поделился Щербаченко.

Помимо устойчивости этого вида инвестирования к инфляции среди преимуществ он обратил внимание на возможность получения пассивного дохода в виде арендных платежей и на увеличение стоимости актива со временем.

К недостаткам экономист отнес высокие начальные финансовые затраты, длинный срок окупаемости, низкую ликвидность, подверженность внешним рискам (колебаниям цен на рынке недвижимости), дополнительные расходы в виде налогов, оплаты ЖКХ и капремонта объекта, сложности с арендой, связанные с поиском арендаторов и периодическим ремонтом квартиры.

Сбережения в золоте

Помимо вкладов и недвижимости стоит рассмотреть и золото. Экономист обратил внимание, что актив подходит для инвесторов, которые ищут стабильные долгосрочные вложения, так как его стоимость может увеличиваться со временем. Так, только в первой половине 2023 года этот металл подорожал на 30,2 процента в рублях и на 5,4 в долларах.

Вместе с тем он напомнил, что золото традиционно считается защитным активом от инфляции, так как он менее волатилен, чем акции и облигации.

Золото не может обесцениться и не подвержено риску дефолта Петр Щербаченко экономист

Кроме того, покупка золота не облагается налогом. Также плюсом вложения в этот актив является диверсификация инвестиционного портфеля. Иными словами, инвестирование в золото может помочь снизить риски портфеля благодаря его низкой корреляции с другими активами, такими как акции или облигации.

Но есть и недостатки: низкая ликвидность, разница в цене покупки и продажи, отсутствие пассивного дохода.

Инвестиции в фондовый рынок

Еще одним инструментом могут стать инвестиции в фондовый рынок, который дает возможность получить более высокую доходность. «Индекс Московской биржи за 2023 год вырос на 44 процента. Акции могут вырасти на 100 и более процентов. Инвестирование в акции и облигации с долгосрочной перспективой может принести стабильный рост капитала и пассивный доход от дивидендов», — заявил экономист.

К плюсам он также причислил возможность диверсифицировать свой портфель, распределяя риски между различными видами ценных бумаг, компаниями и отраслями, и небольшую начальную сумму для инвестиций. По его словам, начинать можно с 1 тысячи рублей.

Однако это высокорискованный актив. «Прогнозирование роста или падения ценных бумаг не всегда возможно, и инвесторы могут столкнуться с неожиданными изменениями на рынке. Можно получить убыток или потерять все средства от необдуманных действий. Инвестируйте вначале только те деньги, которые вы не боитесь потерять», — добавил Щербаченко.

Помимо прочего, инвестируя в фондовый рынок, необходимо обладать определенными знаниями о нем и регулярно мониторить обстановку, что может потребовать значительных усилий и времени.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев назвал бессмысленным один из способов инвестиций в золото. По его словам, не стоит ждать никакой выгоды от покупок украшений из этого металла, если речь не идет о произведении ювелирного искусства.