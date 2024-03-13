Раскрыто, как банки вешают долги на честных заемщиков

Заемщик может остаться должен банку даже в случае погашения кредита, сообщает «Прайм» со ссылкой на юриста Изабеллу Атласкирову.

По ее словам, такие ситуации, как правило, происходят из-за того, что финансовое учреждение намеренно усложняет положения договора и прописывает особо невыгодные для клиента условия мелким шрифтом. При этом сам клиент недостаточно внимательно ознакомился с условиями договора или же произошла техническая ошибка.

Перед подписанием договора важно внимательно с ним ознакомиться. Некоторые банки задабривают клиентов, говоря о самых выгодных условиях на рынке, а затем дают на подпись многостраничные документы, тут же перелистывают их к месту подписи. Это может привести к крупным долгам, даже если внесены все платежи по кредиту.

Например, по условиям договора клиент обязан оплачивать дополнительные услуги, вроде обслуживания счета в случае, если не пользоваться им долгое время. Если дело касается кредитной карты, банк может начислять проценты на непогашенную часть лимита — даже если недоплатили рубль или впервые начислили проценты после истечения льготного беспроцентного периода.

Также эксперт рассказала, что банки могут продолжать начислять проценты на задолженность, хотя сами неправильно определили сумму последнего платежа. В таких случаях нередко происходит «сбой системы», когда клиенту перестают приходить уведомления и СМС-сообщения. Это приведет к тому, что о долге можно узнать слишком поздно, когда сумма значительно выросла.