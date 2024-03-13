В Госдуму внесут законопроект о запрете делать ставки с кредитных карт

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и его заместитель по комитету Александр Трембицкий подготовили законопроект, обязывающий запретить букмекерским конторам принимать ставки, сделанные с помощью кредитных карт, сообщает ТАСС, в распоряжении которого есть документ. Законопроект внесут в Госдуму 13 марта.

Авторы законопроекта отметили, что игроки, использующие для ставок заемные деньги, рискуют попасть в тяжелое материальное положение. Это негативно отражается не только на них, но и на добросовестных участниках финансовой системы, повышая долю безнадежных задолженностей и неплатежеспособных клиентов.

Еще одно положение законопроекта запрещает размещать букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок в непосредственной близости от микрофинансовых организаций (МФО). Сенаторы отметили рост числа случаев расположения пунктов приема ставок букмекерских контор вблизи с МФО.