На «Госуслугах» появится возможность открыть счет на долгий срок

У россиян появится возможность с лета открывать счета по программе долгосрочных сбережений через портал «Госуслуги», заявил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков в ходе ежегодного финансового форума «Просто капитал», передает ТАСС.

Такая опция будет внедрена с июля, отметил директор департамента.

Программа долгосрочных сбережений действует в России с начала 2024 года. Это добровольный, одновременно накопительный и сберегательный финансовый инструмент с активным участием государства.

Минимальный срок участия в программе - 15 лет. В течение данного периода гражданам необходимо делать взносы для формирования накоплений. У россиян есть возможность снять денежные средства досрочно и без потери дохода только в двух случаях. Речь идет о потере кормильца или оплате дорогостоящего лечения.

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В других ситуациях участник не сможет получить софинансирование от государства. Кроме того, ему будет необходимо совершить возврат налоговых вычетов.